El CICY comienza sus siete posgrados de forma virtual

Se inscribieron para el semestre 46 estudiantes

Con cerca de mil titulados y tituladas de los distintos programas de posgrado, el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) inauguró recientemente su semestre 2021-I para sus siete programas de maestría y doctorado, este año en la modalidad a distancia, en los primeros semestres, acorde con las disposiciones sanitarias por el Covid-19, se indica en un comunicado.

Durante la ceremonia de apertura de posgrados, la doctora Cecilia Hernández Zepeda, directora de Docencia del CICY, señaló que este 2021 el centro está listo para iniciar las actividades de formación de recursos humanos acorde con la nueva normalidad, incluso dio a conocer que los procesos de admisión se realizaron a distancia y siguiendo los protocolos de sanidad correspondientes.

Además señaló que durante el primer semestre cursarán los programas de maestría y doctorado 46 nuevos estudiantes; “los invitó a aprovechar el tiempo para formarse como profesionales de calidad, ustedes tienen la responsabilidad de sacar adelante la ciencia, la tecnología y la innovación en México y otros países”. Asimismo, los invitó a ser más conscientes para poner en acción los principios del uso adecuado de los recursos acorde a las políticas de austeridad.

Por su parte, el doctor Pedro Iván González Chi, director general del CICY, fue el encargado de inaugurar las actividades del semestre, donde expuso a los nuevos estudiantes cuál es la normativa para salvaguardar su salud y la del todo el personal del CICY, frente a la pandemia. De igual forma hizo un reconocimiento al personal administrativo, académico y a los profesores que hacen posible el trabajo interno para hacer realidad los programas de posgrado.

El CICY oferta los programas de maestría en Ciencias del Agua, maestría y doctorado en Ciencias Biológicas, con opciones terminales en Bioquímica y Biología Molecular, Biotecnología y Recursos Naturales; maestría y doctorado en Ciencias en Energía Renovable, y maestría y doctorado en Materiales Poliméricos.

Como parte de esta ceremonia el profesor Greg Barron-Gafford, professor asociado de la Escuela de Desarrollo y Medioambiente de la Universidad de Arizona, dictó la conferencia magistral “It is time to come together: challenges and oportunities for food-energy-water resilience” .