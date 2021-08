El clima en Mérida: Pronostican calor y lluvias para el martes

MÉRIDA.- Este lunes predominó un ambiente de caluroso a muy caluroso con ocurrencia de lluvias por la tarde acompañadas de carga eléctrica en diferentes zonas de la ciudad de Mérida y del interior del estado con vientos del suroeste.



Las temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 35,4 C

Observatorio suroeste: 35,9 C y 3,4 lt/M2

Gerpy poniente: 35,0 C y 7,4 lt/M2

Interior del estado

Costa

Progreso: 33,4 C y 0,7 lt/M2

Celestun: 32,0 C

Oriente

Valladolid: 36,6 C

Noreste

Tizimín: 34,8 C

Río Lagartos: 37,0 C

Sur

Tantankin: 36,0 C

Pronóstico para mañana martes

Para mañana se pronostica un ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo de mayormente despejado a medio nublado con la posibilidad de ocurrencia de lluvias por la tarde en el interior del estado, con vientos del este y sureste.



Las temperaturas mínimas serán de entre 23 ºC a 25 ºC en el amanecer y las temperaturas máximas de entre 32 ºC a 34 ºC en la costa y de 35 ºC a 37 ºC en el interior del estado, incluyendo la ciudad de Mérida.

Temporada de Ciclones Tropicales 2021

Hay gran actividad con tres ciclones tropicales: la tormenta tropical Fred en tierra en la Florida Panhandle, Henri cerca de las islas de Bermuda en el Atlántico centro y norte y la depresión tropical Grace en el mar Caribe, junto al suroeste de Haití.



El pronóstico de Grace la envía hacia la península de Yucatán, a la cual llegaría el próximo jueves en las primeras horas de la madrugada a la zona de Cozumel y Playa del Carmen, llegando como tormenta tropical fuerte o huracán categoría 1, atravesando luego la parte norte y centro de Yucatán y saliendo al golfo de México por Progreso y Sisal.