El comercio, con malas ventas en Yucatán

“El virus no se va hoy ni mañana, los empleos sí”

En su primera semana de reapertura como parte de la “ola uno” para reactivar la economía del Estado, el comercio reportó ventas de apenas entre el 15% y 35%, malas sobre todo porque no se permite abrir los fines de semana, que es cuando normalmente hacen el 40% de sus ventas, dijo ayer Michel Salum Francis, presidente de la Canacome.

“Es necesario cambiar las condiciones de operar, ya se le planteó al gobernador y se espera una pronta respuesta. Cumplimos con todas las medidas para cuidar a los clientes dentro de las tiendas, el gobierno con cuidar que no se contagien en camiones y paraderos y, los ciudadanos con cuidarse de no salir de su casa sin tapabocas y su gel antibacterial, pero no es suficiente, se requieren cambios para reactivar la economía”, comentó.

Como informamos, el pasado lunes 8 se inició la “ola uno” para reactivar la economía permitiendo la apertura de más negocios, pero de manera muy limitada, con un horario determinado. Por ejemplo, para los restaurantes es hasta las 10 de la noche, y solo con el 25% de su capacidad, pero ninguno puede trabajar fines de semana, entre otras medidas.

Al hacer un balance de resultados de esa primera semana, el líder de los comerciantes en Mérida declaró ayer que las ventas fueron muy bajas, y en parte consideró que se debió a que al principio el tráfico fue muy restringido. “La gente no está saliendo, y el no abrir los fines de semana esto es lo que nos pega más fuerte”.

“El 40% de nuestras ventas siempre es en sábado y domingo, para nosotros es necesario abrir esos días y, pues a ver ahora que viene el Día del Padre, que es el próximo domingo, necesitamos funcionar en fines de semana, tanto comercios como restaurantes”, indicó.

Otro problema

El dirigente manifestó que otro problema a resolver es el de hasta cuantas personas se permite acceder a los comercios. “En tiendas de menos de 150 metros cuadrados las disposiciones señalan que puedan recibir gente con distancia de una por cada 10 metros cuadrados; las de más de 150 metros cuadrados se habla de cinco metros cuadrados por cada cliente, para disminuir el riesgo”.

Salum Francis comentó que al establecer estas medidas no se consideraron las circunstancias de ciertos negocios, y citó como ejemplo una tienda de ropa o calzado con menos de 150 metros cuadrados, a cuyos clientes no se les permite el acceso. “Los clientes no pueden escoger desde la puerta las prendas o zapatos que buscan, menos saber si son de su medida, este es un problema que no se consideró y también está afectando las ventas, no se puede adivinar lo que les viene o no”.

“Yo le mande una carta la semana pasada al gobernador y estoy esperando la respuesta, necesitamos reunirnos y que se sensibilicen, vamos a hacer lo posible por cuidarlos a todos, a nuestros empleados y a los clientes, necesitamos de todos, pero hay que cambiar las medidas para reactivar la economía”, reiteró. “El virus no se va a ir hoy ni mañana, lo que sí no va a seguir es la gente con empleos, los negocios cerrando, quebrando y cada vez más desempleo, despidos... por eso es urgente, cuidando todas las medidas de salud, reactivar la economía como debe de ser”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA