El Congreso estatal suspende de forma parcial actividades

No irán a laborar mamás con hijos en edad escolar

El Congreso del Estado inició la segunda fase preventiva por la alerta sanitaria establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con motivo del brote de coronavirus Covid-19, a fin de prevenir el brote o la propagación de esta enfermedad.

Tras reunirse los representantes de las siete fuerzas políticas que conforman la Junta de Gobierno, este cuerpo colegiado acordaron, en coordinación con la presidencia de la mesa directiva, suspender de manera inmediata todos los actos oficiales, sesiones de comisiones, de trabajo, sesiones plenarias y visitas académicas durante los siguientes 15 días, en espera de la evolución de la contingencia en el estado.

Los eventos considerados en las leyes o decretos se ajustarán y reprogramarán en las fechas que así se considere.

También se dio la indicación a la Dirección de Administración y Finanzas para que las actividades administrativas y técnicas se realicen solo con el personal esencial; igual deberán prever que el personal que por su condición de vulnerabilidad propia o del núcleo familiar se considere de alto riesgo de contagio, se le otorgue facilidades para ausentarse de sus labores sin menoscabo de sus prestaciones laborales; lo anterior se aplicará también a las madres de familia que laboran en el Poder Legislativo cuyos hijos se encuentren en suspensión de actividades escolares por la contingencia sanitaria.

Se instalarán 3 filtros sanitarios, uno en cada acceso del edificio, y cualquier persona que tuviera que entrar al recinto tendrá que pasar.

Esto se suma a las medidas adoptadas en el Recinto Legislativo desde hace más de 8 días, mismas que se mantendrán el tiempo que sea pertinente, entre esas se encuentran:

La instalación de dispensadores de gel en los pasillos de cada nivel, se suministró gel antibacterial a cada escritorio de las distintas áreas administrativas, se adquirieron equipos preventivos como por ejemplo termómetros laser.

Además, cada puerta de acceso tanto del público en general, como de empleados y de diputados cuentan con dispensadores de gel antibacterial, mismo que se utiliza antes del acceso al edificio.

Se realizó un volante con la descripción de las cosas que se deben evitar por un posible contagio, mismo que se colocó en todos los accesos del recinto legislativo; además de la elaboración de un tríptico para su distribución entre empleados y visitantes con información de la enfermedad, síntomas y cómo prevenirlo.

A los empleados que laboran en el Congreso se les ha recomendado tener gel antibacterial en su escritorio, tratar de no saludar de mano, no saludar de beso, evitar abrazos; en caso de estornudar hacerlo con nariz y boca debajo de la articulación del codo, no compartir alimentos sin haberse lavado las manos primero, lavarse constantemente las manos con agua y jabón líquido, entre otras medidas preventivas.

