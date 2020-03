El coronavirus no afecta la afluencia en los mercados de Mérida

“Solo llega si lo traen por avión”

En los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, donde todos los días confluyen miles de personas, el movimiento ha sido normal a pesar de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Si bien en el estado aún no se registran casos, la enfermedad ha hecho que se cancelen varios eventos como el Tianguis Turístico, el concierto de Carlos Rivera y el juego de béisbol entre Cuba y los Leones de Yucatán.

En los mercados, la gente hace sus labores con normalidad y tanto clientes como locatarios parecen ajenos al Covid-19, que hace apenas un par de días fue declarado como pandemia debido al creciente número de casos fuera de China.

“Aquí llega”, comenta con seguridad Vicenta Puc Uc, una vendedora de legumbres y verduras en el mercado Lucas de Gálvez. “No llega porque está lejos, aquí lo que realmente nos puede dar es otra enfermedad como calentura, tos o diarrea, pero eso no puede llegar acá porque está bien lejos. Solo llega si lo traen por avión”.

Además, dice, el tiempo ya cambió y la ausencia de nubes hace más difícil que el virus se propague. “Si hubiera venido cuando había nubes, entonces sí; pero ahora no llega”, reitera, tras señalar que escuchó en la radio que en Italia ya murieron muchas personas.

“La verdad no creo que llegue y ojalá que de verdad no llegue, sobre todo por los niños porque nosotros ya no tenemos nada qué pensar, ya mero llegamos a morir”.

“Hay que cuidarse”

José Cazola Herrera, propietario de un puesto de frutas y verduras, confirma que todo ha transcurrido con normalidad. “No ha habido nada de que la gente esté preocupada. El movimiento es el mismo de siempre. Todo ha estado tranquilo”.

Sin embargo, está consciente que uno debe cuidarse por lo que está pasando con el coronavirus en otras partes del mundo.

Jonathan López, un joven que atiende un puesto de comida, solo ríe cuando se le pregunta qué tanto sabe de la pandemia. “Es algo normal y, además, algún día nos vamos a morir”.

Aunque admite que en la Dirección de Mercados no les han informado de algunas medidas ni qué hacer en caso de alguna contingencia, reitera que hasta ahora “todo está normal”.

María, vendedora de condimentos y otros productos, señala que Dios sabe. “Estamos en sus manos. En el mundo hay mucha enfermedad, pero solo Él sabe”.

También comenta que el coronavirus es una cuestión de suerte. “Como cuando entra una enfermedad en la casa, como el sarampión o la varicela, es tu suerte si te dará, si no es tu suerte no te va a dar”.

Por su parte, Filiberto Collí Dzul opina que mientras más te cuidas, más te da. “O te mata otra cosa. Por eso hay que tener cuidado con quien comes, con quién hablas y la comida que hace uno”.

Informados

Concepción Ramírez Murilo, jefa del departamento de Protección de la Salud del Ayuntamiento de Mérida, señala que en el caso de la pandemia la información certera es fundamental.

“Si la información le llega a la gente, la gente entenderá y comprenderá que deberá reducir sus salidas. Y si iba todos los días al mercado, reducirlo a un día o dos días, o hacer sus estrategias para no estar con mucha gente”.

La doctora también recomienda que se debe tener muchos cuidados y agudizar ciertas medidas como el lavado de las manos, tener las áreas limpias, tratar de no acudir a lugares públicos o ir lo menos posible, y si los niños tienen alergias o gripe no mandarlos a la escuela.— Iván Canul Ek

