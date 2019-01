El crecimiento de los mototaxis pone en “alerta” a la autoridad

El servicio opera al margen de la ley —la Comey

El aumento a simple vista del número de mototaxis que prestan sus servicios en Mérida y municipios del interior del Estado pone en alerta a las autoridades estatales, pues se desarrollan al margen de la ley y la seguridad que debe ofrecer un transporte público.

Entrevistado al respecto, Aref Miguel Karam Espósitos, director general de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), dependencia que tiene a su cargo la Dirección de Transporte y que en breve será el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), indicó que hoy día no hay en la normatividad estatal el que mototaxis puedan prestar servicio de transporte público de pasajeros.

Según dijo, el servicio de mototaxis es un fenómeno que creció muy rápido en todo el estado y opera de manera ilegal pues ninguna unidad cuenta con permisos.

“Hasta hoy todo lo que tenga que ver con el área de los mototaxis no está regulado, la mayoría vienen con placas de otros estados, pues aquí no los emplacan, ya que no cumplen las medidas de seguridad, mucho menos para transporte público. Entonces pasan como unidades motorizadas que vienen de otro estado”, dijo.— Luis Iván Alpuche Escalante