Padres de niños con cáncer, en manifestación

Papás y mamás de niños con cáncer se plantaron ayer en el Monumento a la Patria para protestar por el desabasto de medicamentos oncológicos.

Vestidos de negro y exhibiendo pancartas, subrayaron que el desabasto es real y exigieron al gobierno que surta los medicamentos que necesitan sus hijos para continuar sus tratamientos.

“Necesitamos quimioterapia, por favor”, decía el cartel que sostenía Alia Isabel Pérez Mena, madre de una niña de 13 años con leucemia mieloide aguda.

La protesta se dio tres días después de que el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, dijera que detrás de la “narrativa” del desabasto de medicamentos para niños con cáncer hay tintes “golpistas”, aunque anteayer martes afirmó que se está trabajando incansablemente para conseguir los medicamentos faltantes.

Tras rechazar que sean golpistas, los padres se dijeron tristes y frustrados por tales declaraciones.

“Somos padres de familia con hijos con cáncer, sin ningún otro fin más que conseguir quimioterapia para nuestros niños”, señaló Alia Isabel durante la manifestación pacífica en la que exhibieron pancartas con leyendas como “El cáncer no está en cuarentena” y “El desabasto es real. No hay quimioterapia”.

María Guadalupe Sánchez Sánchez, madre de un niño de 10 años con cáncer de linfomas, aseguró que ante la falta de medicamentos ha tenido que recurrir a fundaciones para que le echen la mano.

“En el Seguro Social se paga una cuota como trabajador, ¿pero de qué sirve si a nuestros hijos no les dan el tratamiento adecuado o si les dan, el desabasto sigue siendo igual?”, lamentó.

Aunque cada tratamiento es distinto y por tanto los gastos varían, María apuntó que un tratamiento para su hijo cuesta unos $35,000 “y he tenido que buscar fundaciones para continuar el tratamiento”.

La mujer afirmó que el desabasto comenzó antes de la pandemia. “Voy para dos años y siempre es lo mismo, si no es una (medicina), es otra. Pónganse en nuestro lugar como madres”.

Asimismo, añadió que su hijo se ha quedado hasta 15 días sin medicamento, “un niño con cáncer en 15 días es como si les fueras disminuyendo la vida”.

Yadira Alegría Ovilla, mamá de un pequeño de seis años con leucemia linfoblástica aguda, subrayó que el desabasto es real.

“No estamos haciendo payasadas ni estamos con ningún partido ni en contra del gobierno, nosotros solamente pedimos medicamentos, medicamentos para nuestros niños y que no retrasen sus quimioterapias”.

También señaló que le ha tocado llegar al hospital para que su hijo reciba la quimioterapia y como no hay el medicamento, lo regresan a la casa.

“Los que somos de acá estamos cerca, pero lo que no, se tienen que ir, los niños se van agravando si no les dan el medicamento”.

La mujer refirió que ante el desabasto las asociaciones la han apoyado con los medicamentos, así como algunos médicos que lo consiguen por su parte. “Que sepan que esto no es mentira, que el desabasto es real, que no estamos contra nadie, simplemente pedimos medicamento y no vamos a delinquir, solo queremos medicamentos para nuestros niños”.

Demanda de medicamentos

Ante el desabasto de medicamentos oncológicos, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Yucatán hizo un llamado a las autoridades federales para que cumplan con el derecho de los niños a la salud.

“El niño tiene derecho a la salud, no es una obligación, es un derecho”, expresó Marissa Goff Rodríguez, presidenta de la asociación que tiene inscritos a 276 pacientes, de los cuales 140 están con tratamientos activos.

En rueda de prensa, acompañada de Alia Isabel Pérez Mena, madre de una niña con cáncer, la presidenta de Amanc señaló que todo mundo sabe que hay desabasto de medicamentos.

“Realmente no es nuevo. Este desabasto ha estado pasando aproximadamente desde hace dos años”.

También señaló que como asociación que apoya a niños con cáncer les ha afectado en lo económico, pues su labor no incluía apoyar con medicamentos oncológicos, pues les corresponde a los hospitales.

“Ha habido bastante desabasto de medicamentos y eso nos ha descontrolado un poco. Todavía la semana pasada surtimos de Vincristina (para el tratamiento de leucemia aguda) a la UMAE y fueron como $6,000, ayer perdí 10 Daunorubicina (para el tratamiento de leucemias mieloide y linfoide), que cuesta $1,200”.

El año pasado la asociación desembolsó $200,000 para la adquisición de medicamentos, y en lo que va de 2021 ya se gastó $72,916.

“En estos momentos tan difíciles que han estado pasando tanto en los hospitales como los padres de familia de niños con cáncer, estamos para apoyar en lo que haga falta de medicamentos oncológicos”, dijo.

La presidenta de la asociación también comentó que desde que el Seguro Popular se convirtió en Insabi han tenido más trabajo.

“Cuando teníamos el Seguro Popular, la estancia de los niños no se cobraba, los papás no tenían que pagar nada. Ahora se tiene que pagar, aunque sea un mínimo (…), pero para muchas personas $300 (a la semana) es su salario y es su comida”.

El Insabi, continuó, también dejó de cubrir medicamentos como el Ondansetrón (para la náusea) al igual que varios antibióticos. También dejó de brindar porta cath cuyo precio va de $8,000 a 12,000.

La señora Goff Rodríguez precisó que el desabasto comenzó cuando el gobierno federal rompió relaciones con la farmacéutica que surtía los medicamentos.

De allí, añadió, un medicamento como la Vincristina que antes costaba $370 ahora se consigue en $800, aunque llegó a costar $1,500, y la Ciclofosfamida que costaba $800 ahora se consigue en $4,000.

“Se han disparado mucho los precios de los medicamentos oncológicos por el desabasto”.

En su turno, la señora Alia Isabel Pérez Mena agradeció a la Amanc por su labor, pero señaló que no se le debe cargar la mano porque no es su obligación solucionar el problema.

De un vistazo

Estudios

“He tenido que apoyarme en fundaciones, he tenido que hacer rifas y ventas para complementar los estudios de mi hija que son quimioterapias, tratamientos… porque se ha cerrado la ventanita de ayuda que nos debe proporcionar el hospital”, dijo Alia Pérez Mena. “Como papás hemos tenido necesidad de muchas cosas. Solo queremos ser escuchados, queremos respuestas, que la quimioterapia llegue constante para todos los niños”.