El diálogo, esencial

La Nobel de 2015 habla de la clave contra conflictos

Llegué hace dos días, es la primera vez que visito México, pero me siento como en casa, dijo Wided Bouchamaoui, empresaria de la República Tunecina y quien desde 2011 es líder de la Confederación Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía (Utica).

Como líder de la organización, participó en 2013 en el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, grupo compuesto por cuatro organizaciones de la sociedad civil: la Unión General Tunecina del Trabajo; la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía; la Liga Tunecina de los Derechos Humanos y la Orden Nacional de los Abogados de Túnez. En 2015, el cuarteto ganó el premio Nobel de la Paz “por su decisiva contribución a la construcción de una democracia pluralista en Túnez a raíz de la Revolución de Jazmín de 2011”.

Bajo la constitución actual, Túnez es una república semipresidencialista y unitaria que adopta la democracia representativa como forma de gobierno.

Es considerado por diversas organizaciones de derechos humanos como el “único país sinceramente democrático del Mundo Árabe” y se le adjudica también uno de los índices de desarrollo humano más altos de África.

La revista de noticias francesa Jeune Afrique identificó a Wided Bouchamaoui como una de las 25 mujeres de negocios más importantes de África.

“Soy de Túnez, en el norte de África y premio nobel de la Paz 2015, soy una de las cuatro personas que representan el Cuarteto de Túnez, cuatro agrupaciones que logramos unirnos por el bien de nuestro país, por una transición pacífica”, dijo la activista en breve charla con Diario de Yucatán en el marco de la Cumbre de Premio Nobel por La Paz.

Wided Bouchamaoui indicó que en estos días hay muchos conflictos entre los seres humanos y entre los países, pues la gente no se entiende, por no haber mucho diálogo y éste es esencial para cualquier cambio.

“La gente tiene que reunirse e intentar dialogar, es necesario hacerlo”, dijo la entrevistada.

También aseguró que lo más difícil que afrontaron en Túnez para conseguir el diálogo fue convencer a los políticos de que se sentaran con ellos a buscar una solución para evitar el conflicto.

“Esto nos resultó y es una forma muy posible y válida para replicar en otros países, para aplicarla como solución a otros conflictos. Nos tardamos seis meses en convencer a los políticos, pero sin duda fue el diálogo el que nos llevó a la solución de los problemas”, dijo.

Sobre la situación actual en Túnez, la Nobel de la Paz 2015 dijo que este país fue el primero de la Primavera Árabe (manifestaciones del mundo árabe de 2010-2013), y han llegado a la democracia, a la libertad de prensa, a expresarse de manera libre.

“Somos un país democrático, tenemos elecciones y estamos muy contentos con esta situación, todo esto lo hemos hecho en paz, sin necesidad de una guerra”, explicó.

Entre los retos actuales destaca la economía y que como muchos países ahora tienen que luchar contra la falta de empleo, aumentar el crecimiento y fomentar la economía.

¿Cuáles son sus Propuesta en esta Cumbre?

Quiero hablar de la inmigración, no solo entre México y Estados Unidos, sino también entre los países árabes y Europa. También sobre la igualdad de género.

¿Cuál es la situación de la mujer en Túnez?

La situación es perfecta, las mujeres tienen todos sus derechos, es de los pocos países árabes donde tienen todos los derechos y se cuenta con un acta que ofrece igualdad y todos los derechos a las mujeres. La única cosa donde no hay igualdad es en la herencia.

¿Qué visión tienen de México?

Me gusta mucho, la gente de aquí es muy abierta, muy espontánea, me gusta la música y el que sean muy hospitalarios, por eso me siento como en mi casa.

¿Había escuchado de Yucatán?

No, no sabía de Yucatán, pero me gusta mucho lo que he visto.— Luis Iván Alpuche Escalante

