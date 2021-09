Denunciaron extorsiones

El director estatal de Transporte es blanco de quejas

Un grupo de mototaxistas, encabezados por el abogado Julio César Cobos Escudero, se plantó ayer frente al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) del Estado para exigir un alto a la extorsión que ejerce el director de Transporte, Alejandro Hernández Poveda, en contra de este gremio.

Los mototaxistas, enojados, denunciaron que desde que Hernández Poveda tomó la Dirección de Transporte ha obligado a las cooperativas a pagar “cuotas” de $6,000 semanal y $100 más por cada mototaxista. El dinero, dicen, lo cobra a través de los inspectores y ninguno entrega algún recibo, acuse o comprobante de pago.

Cobos Escuderos dijo que cuando se han negado a pagar las “cuotas” los vehículos son retenidos en los corralones y para liberarlos tienen que cubrir multas de hasta 17 mil pesos.

“Hay mucha injusticia laboral. Aquí es o pagas o pagas. Nosotros no vamos a pagar extorsiones; estamos para alinearnos, no para cuadrarnos, como dice el director. Somos trabajadores, no sicarios”, apuntó.

Los quejosos, quienes llevaban con ellos mantas y cartulinas con reclamos, enseñaron un documento que, precisamente, fue presentado ante el Instituto en el que solicitan seis cosas: 1.-Precio justo en las boletas interpuestas por los inspectores; 2.-La liberación de los vehículos retenidos por orden de Hernández Poveda; 3.-Trabajar sin acoso laboral por parte de los inspectores; 4.-Alto a las cuotas de “protección” por parte de los inspectores y del mismo director; 5.-Autorización de los censos de los vehículos, y 6.- Que respete el libre sindicalismo.

Después de estar varios minutos gritando consignas en la puerta del Imdut, los representantes entregaron el pliego petitorio, el cual fue recibido por personal de dicha dirección.

El gobierno estatal dijo que el escrito que entregaron los mototaxistas será analizado para su debida contestación dentro de los plazos y términos establecidos en el marco legal vigente.

Se indica que con motivo de la publicación en el Diario Oficial del Estado, del decreto 269/2020 por el que se modifica la Ley de Transporte de Yucatán, en materia de transporte alternativo; esta modalidad de transporte se encuentra en un proceso de regularización, motivo por el cual el Instituto se encuentra diseñando políticas en materia de movilidad.

En virtud de lo anterior, el Instituto, mediante la Dirección de Transporte, ha celebrado diversas mesas de trabajo y de diálogo con representantes de las agrupaciones involucradas, quienes han sido recibidos anteriormente en diversas ocasiones, con la finalidad de atenderlos de manera personal para dar seguimiento caso por caso al proceso de regularización.

Igual afirmó que “no se tolerarán actos de corrupción por parte de ningún servidor o funcionario público” por lo que, en caso de haberlos, se invita a presentar denuncias.