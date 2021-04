El drenaje es prioridad

Ramírez Marín: Es factible con la tecnología actual

Innovadores y ambiciosos proyectos tiene en su agenda el candidato del PRI y PRD Jorge Carlos Ramírez Marín si gana la presidencia municipal de Mérida el 6 de junio próximo.

El senador con licencia dice que pondría orden en el crecimiento urbano, abriría la participación vecinal en proyectos de edificios verticales y daría un giro a la política de desarrollo urbano, como bajar el ritmo de crecimiento en el norte, y dotar de mejores servicios y de calidad al sur.

Asimismo, promoverá la ocupación de viviendas en las colonias antiguas populares y medias, como Chuminópolis, Inalámbrica, García Ginerés, Vicente Solís, Santa Rosa y la Dolores Otero, que son zonas deshabitadas por la falta de buenos servicios como los del norte.

El candidato afirma que muchas viviendas de esas colonias están abandonadas y con un programa de rescate de común acuerdo con desarrolladores inmobiliarios se podrían colocar en el mercado de casas con mucho éxito, pues son viviendas que están cerca de los distintos servicios.

Ramírez Marín asegura que ya trabaja en un proyecto de drenaje para la ciudad y exigirá a las constructoras que no simulen el saneamiento de las aguas residuales en los fraccionamientos que desarrollan, sino que de verdad cumplan con la norma ambiental.

Cree que hoy día sí es factible, con la tecnología avanzada, construir un drenaje pluvial en el Centro y algunas zonas de Mérida, incluso el Ayuntamiento tiene que dar los primeros pasos para esa obra y así evitar que continúe la contaminación del manto freático.

“No se puede seguir contaminando el acuífero. Abriría una convocatoria internacional para que conozcamos las opciones”, indica.

“Recuerdo que Patricio Patrón pagó un estudio a la OCDE que arrojó que la principal fortaleza del estado es el agua y la principal amenaza es la contaminación”, asevera.

“Es una altísima prioridad para el Ayuntamiento el drenaje, así tome varias administraciones construirlo y haya costos políticos”, recalca.

Ramírez Marín fue el tercer candidato a la presidencia municipal de Mérida que participa en el diálogo en vivo con periodistas de Grupo Megamedia en el marco de las elecciones 2021. La entrevista grabada completa está disponible en la cuenta de Facebook de Diario de Yucatán.

Los que ya participaron en este mismo formato son Renán Barrera Concha, candidato del PAN, y Víctor Cervera Hernández, de Movimiento Ciudadano. Hoy toca el turno a la candidata de Nueva Alianza, Nelly Ortiz Vázquez, en una transmisión programada a las 11 de la mañana en la misma red social.

Ayer, todas las preguntas de los periodistas Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz tuvieron respuestas y amplias explicaciones. Así nos enteramos que Ramírez Marín pedirá al gobierno estatal la devolución de la administración del transporte público, que traerá de nuevo el Carnaval de Mérida a calles de la ciudad y una probable sede sería el Parque de la Paz.

Entre sus planes no figura el cierre de calles en el Centro Histórico por su vocación comercial y turística, y abriría de inmediato el “paso deprimido” porque en su opinión el cierre tiene una perversa intención política, pues no es posible que en 9 años no se haya resuelto el problema.

También afirma que abrirá 20 clínicas médicas, no dispensarios, del mismo modelo de la que abrió en la calle 60 entre 63 y 65.

Lo que más llamó la atención de los periodistas es la revelación que hizo el candidato sobre una carta de intención con la empresa estadounidense aduanal SkyBridge Arizona, que está en busca de aeropuertos mexicanos para desconcentrar sus envíos de carga al aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway, de Texas, donde tiene esa tarea.

Ramírez Marín tiene la mira puesta en el aeropuerto de Mérida porque el SAT ya dijo que es factible que SkyBridge opere en la capital yucateca, la ley aduanal lo permite y Mérida es una ciudad estratégica para que los aviones de carga pasen todos los trámites aduanales antes de que lleguen a otras terminales de Estados Unidos sin problemas de revisión aduanal.

La empresa SkyBridge está especializada en trámites aduanales y manejo de carga y opera grandes espacios de almacenamiento para la carga retenida y de envío, y tiene interés en Mérida.

La pregunta reservada para el candidato fue sobre sus planes para apoyar el emprendimiento en la ciudad.

“Pienso aumentar los recursos del Instituto Municipal del Emprendedor, cambiar el sistema de asignación de créditos y darles asesoría desde el principio cuando presentan su proyecto y guiarlos para que sí obtengan el apoyo, no para que se convierta en un filtro de a quiénes sí les toca y a quiénes no”, señala.

“Mi propuesta es que la mayoría de los proyectos pueda pasar las etapas y recibir recursos porque son una alternativa de empleo”, afirma. “Hay que aumentar los recursos para el emprendimiento a través de distintas modalidades de financiamiento”.

“Creo que hemos estado desperdiciando para la reactivación económica el fuertísimo potencial que representan las Sofomes. Creo que es hora de trabajar de la mano con esas sociedades financieras”, recalca.

“Me consta que hay talento en emprendimiento. Como diputado y senador apoyé muchos proyectos de jóvenes, he mandado a muchos de ellos, la mayoría exitosos, a viajes internacionales, competencias de física, matemáticas y robótica. Soy creyente que la zona económica especial tiene que hacerse ahora, no deberíamos esperar al gobierno federal”.

“La clave es cómo uno ve a Mérida. No veo a Mérida como un municipio, sino como un pequeño país. Su administración debe desligarse de los propósitos estatales y federales eventualmente. Hay que dejar de dar como pretexto que no tenemos presupuesto”, subraya.

Uno de los anhelos del candidato priista es implementar un esquema de capacitación específica de los jóvenes para que en cuatro meses ya tengan un trabajo y generen sus propios ingresos. Las empresas que requieren de algún perfil de trabajadores muy específicos en algunos servicios podrían solicitarlo al Ayuntamiento y éste paga la capacitación especializada.

Cuando el trabajador empiece a recibir su salario devolvería una parte proporcional del monto del entrenamiento.— Joaquín Orlando Chan Caamal

