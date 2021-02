El gobierno federal manipula el proceso de vacunación, dice analista

Othón Baños: Se debe reorientar la estrategia de salud

La idea de vacunar a la gente de pueblos donde no hay tantos contagios y muertes no me parece la mejor estrategia y sí es de riesgo por la concentración de personas que acuden para recibir la dosis, es un foco de contagio, expresó el doctor en Ciencias Sociales Othón Baños Ramírez, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

“Debieron empezar la vacunación en las ciudades donde hay alto movimiento social, mayor movilidad humana por cuestiones de trabajo, debieron vacunar a las personas de la tercera edad y de alto riesgo donde está alta la incidencia para proteger a la población y luego extenderlo a las poblaciones donde es menor”.

El doctor Baños Ramírez afirmó que con la estrategia que aplica el gobierno federal ve un sentido e intención política, más que un objetivo sanitario de control de la enfermedad. Ve que el plan de vacunación actual obedece a un criterio partidista porque quienes deciden a quién le aplican la vacuna son los servidores de la nación y éstos trabajan bajo las órdenes de la Oficina de la Presidencia de la República, que dicho de otra forma, son dirigidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sin duda hay intereses políticos en la estrategia de vacunación con la intención de favorecer a Morena en las próximas elecciones”, señaló el profesor investigador del Cuerpo Académico de Procesos Políticos y Cultura Política en Yucatán.

“Debería reorientarse de inmediato, hacer un nuevo plan o modificar el actual, pero enfocado a la protección de la población, de acuerdo con el interés de la gente que quiere protegerse con esta vacuna. Que esta vacuna cumpla con el objetivo de inmunidad de rebaño y para ello basta ver nada más las cifras de la pandemia y aplicarla donde hay muchos contagios y muertes”.

“En Mérida y su zona metropolitana está el 70% de los contagios y muertes, francamente no atienden este grave problema, sino que las aplican donde pueden obtener beneficio político a corto plazo, y ese corto plazo son las elecciones de junio”.

El investigador manifestó que con la actual estrategia de vacunación que el gobierno federal aplica en Yucatán no están atacando la cadena de contagios, se realiza un trabajo fuera del sentido sanitario, totalmente apartado del beneficio a la salud pública de los yucatecos y de esa forma no paran los contagios ni los fallecimientos.

“Por esas razones el gobierno federal y AMLO tienen el control total de la compra, la distribución y la aplicación de las vacunas contra el Covid, está pensada la estrategia para sacar provecho político electoral a favor de Morena”, consideró. “No quiso darle participación a los gobernadores, no quiso descentralizarlo ni dejarlo en manos de un comité estatal mixto ciudadano y médico para que se diseñe una estrategia efectiva y se aplique de acuerdo con el listado de registrados”.

Difusión

Respecto a la intensa difusión que realiza diario en sus redes sociales el delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, donde aparece con los vacunadores y los beneficiarios, el investigador calificó esa campaña de publicidad como proselitismo político a favor de Morena porque usan chalecos del mismo color de ese partido, recalcan que es una acción del gobierno de López Obrador y aprovecha la concentración para mostrar a los políticos de ese partido de izquierda.— Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Proselitismo

“(El proselitismo a favor de Morena) Es lo que se temía que pasara con la creación de los súperdelegados, que ellos manejen todo para fortalecer a Morena y al gobierno de López Obrador”, señaló Othón Baños.

Llamado

“Aquí la autoridad electoral, tanto estatal como federal, deberían llamarle la atención a ‘Huacho’ y su gente porque están rompiendo la equidad electoral. No hay que olvidar que estamos en período de silencio en este proceso 2021”.