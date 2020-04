El coronavirus está transformando al mundo. No seremos los mismos después de que se disipe la pandemia, no serán iguales nuestra forma de relacionarnos, estudiar, divertirnos, nuestras costumbres y organización como sociedad, ni la economía, la cultura, las ideologías.

Y uno de los cambios más evidentes será la forma como trabajamos. Una de las grandes lecciones que nos dejará esta experiencia es que muchos colaboradores pueden realizar sus tareas de manera remota de manera exitosa gracias a las tecnologías existentes.

Hasta hace unos meses, el home office era una modalidad que sólo unas cuantas empresas se atrevían a experimentar, un término poco familiar.

Hoy, trabajar en casa ya no es un experimento, es una necesidad que la emergencia sanitaria ha vuelto común.

El confinamiento obligatorio ha hecho evolucionar el trabajo en casa: el "home office A.C." (antes del coronavirus) es muy diferente al "home office D.C." (después del coronavirus): pasó de ser un privilegio de unas cuantas personas a una obligación para las empresas.



Productividad en casa

El "home office" llegó para quedarse: 64% de directivos de compañías mexicanas respondieron en una encuesta que consideran continuar con esta práctica pasada la contingencia, en los puestos que lo permitan.

Por ello, el mentor empresarial Josué Lozano de León comparte, en la segunda parte de la conversación sobre este nuevo sistema, algunas de las claves que pueden ayudar a que tu jornada laboral en casa sea tan productiva o más que en la oficina.

Las 5C de la productividad

Particularmente, habla de las 5 C de la productividad, cinco buenas prácticas que ayudan a suprimir algunos errores que pueden provocar el descarrilamiento del trabajo en casa.

Estas 5C de la productividad, precisa, son comunicación, confianza, control, concentración y colaboración.

1.- Comunicación



De inicio, hay que considerar que todos los días necesitamos mantener un buen intercambio de información con varias personas o varios públicos: la familia, los jefes, los compañeros, los proveedores y los clientes, entre otros.

¿En qué consiste comunicarte con ellos?, en mantenerlos al tanto de tu trabajo, en qué horario lo vas a hacer y de qué manera vas a estar en contacto con ellos.



Lozano sugiere volver un hábito cotidiano la práctica del “check in” al principio de la jornada laboral y del “check out” al final.

Razones del "check in" y "check out"

"Es recomendable que todas las mañana avises a tu jefe y a tus compañeros que ya te estás conectando para comenzar a trabajar, decirles a qué te vas a dedicar, qué esperas lograr, qué necesitas de ellos y qué pueden esperar de ti, todo esto con un saludo cordial".

Y al término del día, notificarles que ya terminaste tu jornada, qué terminaste, qué quedó pendiente y si hubiera algún aviso de interés, expresarlo en ese momento”.



"Hay que avisarle a la gente cuando inicias tu jornada y cuando la terminas, porque no vaya a ser que alguien esté esperando una información y como tú no has comunicado que ya no estás trabajando lo hagas perder su tiempo, sacrificar en vano otras actividades", comenta.



En la base de la construcción de confianza está la rendición de cuentas: decir ya llegué, ya me voy, logré esto, faltó lo otro, etc.

2.- Confianza



Esta segunda C es fundamental, es un valor que se construye todos los días y que tiene que ver con la honestidad y el bien común: tú cuidas del otro y él cuida de ti, dice.



Lozano propone la lectura de dos libros sencillos, “Los cuatro acuerdos” y “El quinto acuerdo”, de Miguel Ruiz, los cuales, basados en la sabiduría tolteca, enseñan cómo construir la confianza en los demás y en uno mismo.

"Son obras que nos guían por un aprendizaje espiritual para eliminar las creencias heredadas que nos limitan y sustituirlas por otras que responden a nuestra realidad interior y nos conducen a la libertad".



Camino a la superación personal

El primer paso en este recorrido hacia la superación personal y el cuidado de nuestras relaciones con los demás es ser impecable con las palabras.

No desear, ni de manera verbal ni con el pensamiento, el mal a los demás ni a ti mismo.



Las palabras crean estados de conciencia y éstos determinan tus pensamientos que, a su vez, se manifiestan en los resultados.

Tus intenciones se hacen visibles a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres lo muestras por medio de las palabras, que son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano.



Impecable con las palabras

Hay que ser impecable con las palabras, porque a veces una expresión mal intencionada puede destruir la confianza de los demás.

“Las palabras son como una espada de doble filo: pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea”.



El segundo acuerdo es no tomarse las cosas personalmente. Hoy los sentimientos están a flor de piel y es muy importante no tomarse las cosas de manera personal o suponer que los demás quieren dañarnos.

“Esta crisis inédita nos está afectando a todos económicamente, emocionalmente, de manera laboral, por eso tenemos que ser tolerantes, pacientes y tomar las cosas con mucha calma. Tomarse algo personalmente te expone a sufrir por nada”.



La importancia personal (o tomarse las cosas personalmente) es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor.



No creas en todo lo que lees

Forma parte de este segundo acuerdo ser escéptico al escuchar. O sea, no creas en todo lo que lees ni en todo lo que escuchas, sino hasta que lo hayas verificado.



El autor señala que “vayas donde vayas encontrarás a gente que te mentirá, pero a medida que tu conciencia se expanda, descubrirás que tú también te mientes a ti mismo".

"No esperes que los demás te digan la verdad, porque ellos también se mienten a sí mismos. Tienes que confiar en ti y decidir si crees o no lo que alguien te dice”.



El tercer acuerdo es no suponer. En estos momentos es importante no sospechar, lo mejor es preguntar. Todo sobre lo que uno tenga dudas, hay que preguntarlo.



Las suposiciones llevan a problemas

Tendemos a hacer conjeturas sobre todo. El problema es que, al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real.

Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan –nos lo tomamos personalmente– y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras.



Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones, nos buscamos problemas. Hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos lo tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada.



Y todo esto siempre enmarcado en el deseo de hacer siempre lo máximo que puedas, dar lo mejor de ti, continúa el coach.

"No se vale –sobre todo en estos días difíciles- que si tengo para dar mucho me limite a hacer poco".

"Tenemos que rendir al máximo porque, primero, nos va a poner en una posición de actitud positiva, y segundo, vamos a contribuir a mejorar nuestro equipo de trabajo.



“Si alguien no te está dando lo que tú crees que debería, díselo abiertamente. Pero no debes juzgar a los demás porque no están haciendo lo que tú estás suponiendo, pero que ellos no saben que tú estás esperando”.

3.- Control



La tercera C es muy sencilla. Consiste en comenzar el día mentalizado en la meta que tienes que lograr y llevar un control de tiempos para ir terminando las tareas que te van a llevar a alcanzarla.

Por ejemplo, si hoy quieres enviarle a tu jefe un reporte completo con determinada información, pero resulta que tienes otras actividades que no tienen que ver con ese objetivo, muévelas para otro día, porque en esta jornada te tienes que enfocar en la meta establecida.



Para ayudarte, Lozano recomienda la aplicación Pomodoro Timer, que puedes descargar en tu celular o tu computadora. Es un método para mejorar la administración del tiempo dedicado a una actividad.



La aplicación usa un temporizador para dividir el tiempo en intervalos indivisibles, llamados pomodoros, de 25 minutos de actividad, seguidos de 5 minutos de descanso, con pausas más largas cada cuatro pomodoros.

“Te va llevando como a retos personales y a ir terminando actividades en períodos de tiempo muy específicos”.

4.- Concentración



Esta cuarta C consiste en enfocarte en las cosas que te generan valor y no en las que te producen inquietud, señala el mentor.

El entorno político, social y económico del país, del Estado, de la comunidad, nos tiene preocupados a todos, estamos pensando cómo vamos a revertir esta situación, pero es algo a lo que debemos dedicar el tiempo justo en relación con lo que podemos hacer.



No podemos dedicarle todo el día a ese tema porque vamos a descuidar lo esencial, que es nuestro trabajo, los clientes a los que debemos atender, los objetivos que debemos cumplir.

“Puede ser que me distraiga lo que hacen otras personas: mis compañeros de trabajo, mis vecinos, pero no tengo control sobre eso".

"Lo único que puedo hacer es dar mi punto de vista, una opinión positiva, pero no puedo hacer más. Y a veces dedicamos tanto tiempo al entorno, que nos olvidamos de lo que tenemos que hacer nosotros”.



“Muy importante en la concentración es dedicarte a lo que te toca hacer, lo que está en tu cancha”, enfatiza.

5.- Colaboración



La quinta y última C de la productividad está en trabajar con mis compañeros por un bien común, en el que todos salgamos ganando.

Tengo que hacer las cosas para terminar mi trabajo, pero también para que a mi compañero le vaya bien y tenga la seguridad de que él también va a terminar su trabajo en tiempo y forma.



La base de la colaboración es nuestra segunda C, confiar en el otro, respetarlo y admirarlo.

A diferencia del trabajo en equipo, la colaboración tiene el ingrediente esencial de la confianza, que me permite saber que además de que alguien hace su tarea trabajando en equipo, lo hace pensando en que me vaya bien, en que nos vaya bien a todos y no solamente que salga bien lo que a él le tocó hacer.



Prácticas indispensables



Aplicar estos cinco conceptos en el "home office" conlleva grandes beneficios y nos ayuda a evitar los “descarriladores” del trabajo productivo, asegura Lozano de León.



Está comprobado, continúa. Son prácticas que están documentadas en procedimientos que ya se llevan a cabo en empresas que han implementado el "home office" como una forma normal de operar.



“De hecho, las personas que lleguen a dominar las cinco C en esta cuarentena van a lograr que su currílucum valga más que antes porque estas cinco competencias son las que va a demandar el mercado laboral regresando de la contingencia".

"Las empresas van a querer personas capaces de comunicarse, concentrarse, generar confianza, de tener autocontrol y de colaborar”, considera.



“Estas cinco competencias te van a llevar a otro nivel de desempeño y qué mejor que practicarlas en casa, con los seres queridos, con el trabajo que hoy tengas, para que cuando llegue el momento de reactivar la economía estés listo para el reto”, concluye.