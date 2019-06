El IMEF realizará su noveno foro el martes 4 próximo

El Foro IMEF Yucatán 2019, que se celebrará el martes 4 de junio en el Hotel Fiesta Americana, reunirá a connotados analistas financieros, dirigentes empresariales nacionales, conferenciantes de alto nivel y por primera vez en su historia a tres alcaldes de la Península que expondrán su visión sobre sus ciudades para 2030.

La alta calidad de la información, análisis y opiniones responsables de los participantes es el plus de los eventos que organiza el IMEF y, recuerda el contador Francisco Álvarez Cuevas, presidente del IMEF en Yucatán, que en la edición pasada la encuestadora Massive Caller, quien expuso sus mediciones en ese foro, fue acertada en sus predicciones de los resultados electorales de Yucatán y ganaron los candidatos a la gubernatura, alcaldía de Mérida y Senaduría, tal como pronosticó.

“El objetivo del IMEF es dar información de una manera totalmente transparente, totalmente apolítica y enfocado al crecimiento de la península de Yucatán”, aseguró Álvarez Cuevas, quien junto con Isaías Marrufo Góngora, presidente del 9o. Foro IMEF Yucatán 2019, informaron de su tradicional evento.

Las conferencias y mesas paneles son rica fuente de información sobre el panorama financiero nacional, la guerra del T-MEC entre México y Estados Unidos, el crecimiento económico de México, los retos del sector empresarial y panorama de América Latina.

“Nuestros presentadores tendrán un reto: hoy acaba de cambiar México con el aumento de los aranceles que impuso Estados Unidos”, señala Álvarez Cuevas.

“México cambia cada determinado minuto porque estamos en una economía que ya es global. En ese entorno, ahorita con tanto ruido e incertidumbre entonces ¿qué decisiones tendrán que tomar los empresarios, qué decisiones tendrían que tomar las empresas, cuál es la expectativa ante estas circunstancias? Se acaba de abrir un abanico nuevo de expectativas, entonces en ese entorno el foro es de mucha utilidad”.

Álvarez Cuevas dice que otra conferencia muy interesante que él moderará será sobre la visión de Yucatán a 2030, que comentarán los alcaldes de Mérida, Renán Barrera Concha; de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar; y de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis; el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo; y el presidente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory.

¿Qué tiene de similar un político y un empresario?, se autopreguntó.

“Yo diría una cosa: la trascendencia; si tenemos un político que no quiere trascender es un político que no nos servirá, si queremos un empresario que no busca trascender es un empresario que no nos servirá porque buscará una utilidad de corto plazo con un daño social”, dijo. “Un empresario que busca trascender en el tiempo busca dejar un legado, un beneficio económico y social; un político que busca trascender es que va a dejar muchos años después un mejor estado y ciudad. Aquí tenemos problemas de corto y mediano plazo, como el gas natural que impacta en las tarifas eléctricas, el calado del puerto de altura que le falta profundidad y anchura, si teóricamente ya lo resolvimos, cómo ve nuestro gobernador el futuro para 2030 en Yucatán, sería muy interesante saberlo”.

Destaca que para que un estado crezca se requieren dos vías: un gobierno adecuado y un empresariado que haga bien su trabajo; si alguno de los dos no funciona, la sociedad no crece, el país no crece. Y puso como ejemplo la zona del Bajío donde los tres estados que lo forman tienen acuerdos de colaboración mutua y no disputan dónde se establece alguna empresa. Eso ha generado un polo económico extremadamente fuerte en el Bajío, esa es la visión que deben tener los gobernadores y alcaldes de la Península.

“Nos gustaría la visión del estado alineado a la visión de la ciudad, alineado a la visión empresarial; si están alineadas esas visiones iremos por el mismo camino y mucho más rápido”, dijo.

Isaías Marrufo señaló que el foro también brinda la oportunidad de saber crecer ante las dificultades y consideró que el aumento del tipo de cambio del dólar lo pueden aprovechar varios sectores mexicanos. Además, el foro dará la oportunidad de conocer el entorno de desarrollo y económico de América Latina.

Informó que en total habrá ocho conferencias y esperan una asistencia de 300 a 320 participantes del sureste. El precio de participación es de $2,300, con comida y “coffee break” incluido. El 9o. Foro IMEF 2019 se inicia a las 8:30 horas con la bienvenida del presidente local, Francisco Álvarez, y enseguida empiezan las conferencias.— Joaquín Chan Caamal

Algunas de ellas son: “Resultados económicos del primer semestre de 2019” a cargo de Gabriela

Siller Pagaza, economista en jefe de Banco Base; “Principales retos de las empresas mexicanas” por tres grandes líderes empresariales, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco; Luis Aguirre Lang, presidente nacional del Index; y el moderador Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF.

“Bolsa Institucional de Valores, un aliado para detonar el crecimiento de México” por Javier Perochena, director de Emisoras, Bolsa Institucional de Valores BVA.

A las 2 de la tarde habrá un receso para la comida. Las conferencias se reanudan a las 14:20 horas con el tema “Neoliberalismo y la deuda social pendiente” por Nora Claudia Ampudia Márquez, profesora de la Universidad Panamericana; “Plan de Pensiones, reto financiero de México en el largo plazo”, a cargo de Jorge López Pérez, presidente del comité técnico nacional de seguridad social del IMEF; mesa panel “Detonantes del crecimiento en las economías de América Latina”, con Víctor M. Herrera Espinosa, consultor en mercados financieros y de capital, Federico Rubli Kaiser, presidente del IMEF del comité de estudios económicos 2013-2016; conferencia magistral sobre el T-MEC a cargo de Maricarmen Cortés, economista y politóloga; mesa panel “Una visión de la Península de Yucatán al 2030” con la participación de los tres alcaldes de la Península; y la clausura que estará a cargo del presidente del 9o. Foro, Isaías Marrufo.

