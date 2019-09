El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Yucatán informó que, con motivo de las fiestas patrias, el próximo 16 de septiembre proporcionará atención en hospitalización y urgencias.



En cambio, no habrá servicios de las oficinas administrativas delegacionales, Centro de Seguridad Social (CSS) y guarderías, que reanudarán sus actividades el martes 17, en los horarios habituales.



En un boletín, el IMSS señala que darán atención los siguientes servicios de urgencias: Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II) durante las 24 horas.



La atención en hospitales generales

También otorgarán servicio de urgencias los hospitales generales de sub-zona No. 3 en Motul, No. 5 en Tizimín y No. 46 en Umán, así como los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en Mérida.



Indica que si se requiere más información se puede llamar sin costo al 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 08:00 a las 20:00 horas; así como sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 14:00 horas.