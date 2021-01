El IMSS Yucatán recibe las vacunas contra Covid-19

Autoridades de la Oficina de Representación Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibieron las vacunas contra COVID-19, cuya aplicación iniciará el 13 de enero con la finalidad de proteger al personal que labora en la primera línea de atención a pacientes con el virus SARS-CoV-2.

Distribuidas en hospitales

Estas dosis, que forman parte de una primera entrega y serán distribuidas en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez”, No. 12 “Benito Juárez García” y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE); así como en los cuatro hospitales de IMSS-BIENESTAR: No. 39 en Oxkutzcab, No. 59 Acanceh, No. 62 en Izamal y No. 63 en Maxcanú.

La Oficina de Representación del IMSS en Yucatán informó que el Instituto está preparado para implementar los protocolos de aplicación del biológico de manera segura y ordenada.