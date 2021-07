El INAH envía solicitud para expropiar Dzibilchaltún

La dirección del Centro INAH Yucatán entregó ayer a las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la solicitud de expropiación de un polígono de 53 hectáreas donde está asentada la zona arqueológica de Dzibilchaltún.

El terreno es propiedad del ejido de Chablekal y desde hace unos años solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que los indemnice vía expropiación.

Como hasta la fecha no han logrado algún pago, los campesinos realizan un plantón permanente a la entrada de la zona arqueológica, impiden el acceso a los turistas y advirtieron que no levantarán el bloqueo si no reciben el pago que demandan por esas tierras.

El Centro INAH informó que ayer presentó en las oficinas de la Sedatu, en Ciudad de México, la solicitud de expropiación de las 53 hectáreas y anexó el dictamen de utilidad pública emitido por el arqueólogo Ángel Góngora Salas, del INAH Yucatán, el cual espera que se analice a la brevedad.

A la par con estos trámites, el INAH continúa realizando las gestiones necesarias para atender las diversas solicitudes del núcleo agrario de Chablekal.

Uno de los representantes legales del ejido de Chablekal informó que tienen conocimiento de este trámite que realizó el Centro INAH, pero desbloquearán la entrada cuando reciban algún pago en efectivo porque desde hace años todo se ha centrado en gestiones verbales y escritos.

Los ejidatarios bloquearon el 2 de julio pasado el acceso a las ruinas, por lo que impiden el paso de los visitantes. Dzibilchaltún recibía de 500 a 600 turistas diarios antes de su cierre.

El representante legal informó que en los próximos días podrían citar a nueva rueda de prensa, porque hay funcionarios del gobierno federal que mal interpretan las leyes para desinformar en la prensa.— Joaquín Chan

Dosis Cobertura

La distribución de vacunas se realiza según la programación de envío a cada estado y la disponibilidad de nivel central.

Coordinadas

Para garantizar la atención continua de la población infantil, los módulos de vacunación de los centros de salud estatales y las Unidades de Medicina Familiar de las instituciones federales tienen estrecha coordinación y continua colaboración a fin de contar con esquemas de vacunación completos, indicó la SSY.