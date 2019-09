Poco tráfico de objetos

El INAH invita a registrar todo tipo de piezas mayas

El trafico de piezas prehispánicas se dio en el pasado cuando los grandes institutos americanos vinieron a explorar Yucatán y se llevaron gran cantidad de piezas arqueológicas que al paso de los años el INAH ha ido recuperando, hace poco a nivel federal, se recuperaron unas colecciones en Estados Unidos de la cultura maya, dijo José Arturo Chab Cárdenas, jefe del departamento de trámites y servicios legales del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Sobre colecciones privadas, el funcionario explicó que la ley dice que los particulares tienen la obligación de notificar al INAH que poseen piezas arqueológicas, porque una vez que notifican, la dependencia va, hace una diligencia y si son piezas arqueológicas susceptibles de ser registradas y quedarse en manos de los particulares, les entregan un registro correspondiente.

“Si vamos y las piezas resultan ser muy importantes, únicas, que no existen otras o no se encuentran en óptimas condiciones, el INAH las recupera, pero si el particular se compromete a dotar de un espacio necesario para que cuente con medidas de seguridad y protección, se les entrega en concesión”, dijo el entrevistado.

Indicó que es delito transitar con piezas arqueológicas y se sanciona con cárcel, pues nadie puede andar con una pieza arqueológica sin la autorización del INAH.

El entrevistado recordó que el último caso que se dio en Yucatán y que se tiene registrado, fue cuando unos extranjeros pretendían sacar del Aeropuerto Internacional de Mérida una colección de piezas arqueológicas, no todas eran originales, pero algunas sí, a ellos se las vendieron como artesanías, pero como no tenían ningún aviso de que pretendían sacarlas del país, se les vinculó a un proceso, eso fue en 2007, desde entonces no hay nada más documentado.

Lo que sí ha existido son casos de robo para venderlas, el último fue en 2014 con una tienda de artesanías, se hizo un cateo con la PGR y se encontraron piezas arqueológicas que estaban siendo vendidas y es una carpeta de investigación que se encuentra abierta.— Luis Iván Alpuche Escalante

Chab Cárdenas dijo que las piezas arqueológicas, por su naturaleza, son invaluables, no existe un precio que se pueda pagar porque son inalienables, imprescriptibles, le pertenecen a la nación, no son susceptibles de venta, sin embargo, en el mercado negro se venden.

Por fortuna, dijo, gracias a la penalización de la venta de vestigios arqueológicos la gente lo piensa mucho y en Yucatán, gracias a que se goza de mucha seguridad y certeza jurídica, y una presencia del INAH muy fuerte, hace que sea nulo el saqueo de piezas arqueológicas y su comercialización.

