El Inaip estaría sin comisionada por varios meses

No logran los votos necesarios

El periodo extraordinario de ayer del Congreso del Estado cerró con el intento, sin lograrlo, de nombrar a la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de Yucatán (Inaip) que sustituirá a María Eugenia Sansores Ruiz, quien concluye su periodo el martes 14 próximo.

El objetivo no se logró porque ninguna de las tres integrantes de la terna que la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción logró el mínimo de votos que se requiere.

La terna que se presentó la integran Graciela Torres Garma, expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción; María Gilda Segovia Chab, mayahablante oriunda de Tixcuytún, Tekax; y Sayuri Valle Valencia, de quien se informó fue funcionaria del Ayuntamiento de Mérida.

Para elegir de entre ellas s a la funcionaria, los diputados votaron en secreto por la que consideran debía ser la nueva comisionada, pero el resultado fue de Gilda Segovia 13 votos, Graciela Torres, siete, y Sayuri Valencia, cuatro sufragios.

Janice Escobedo Salazar, como presidenta de la mesa directiva de la sesión, decretó que por no lograr ninguna de las candidatas el mínimo de 17 votos que se requiere para ser nombrada, se regrese a la Comisión de Vigilancia para reiniciar el proceso y presente de nuevo una terna para elegir en el pleno a la comisionada.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal, declaró al concluir la sesión que por acuerdo de los diputados el próximo martes 14 será el tercer y último periodo extraordinario de sesiones, ya no habrán más hasta septiembre cuando se inicie el siguiente periodo ordinario, y será hasta entonces cuando reinicie el proceso de selección de la siguiente terna.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Acordamos no volver a sesionar después del próximo martes 14, ni en comisiones, para evitar riesgos de contagios, por el cuidado de la salud, y no arriesgare la salud de nadie, no convocare a sesiones en la comisión hasta que reinicie el próximo periodo ordinario en septiembre, mientras tanto quedará acéfala esa comisión”, puntualizó.

Respecto al siguiente periodo extraordinario convocado ayer por la Diputación Permanente para el próximo martes 14, en este se pondrá a discusión y aprobación entre otros, el dictamen de la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal, para cambiar el convenio del funcionamiento del Gran Museo del Mundo Maya con el que se pretende un ahorro de 1,500 millones de pesos.

Janice Escobedo como presidenta de la Diputación Permanente informó que en el siguiente periodo extraordinario se discutirán y votarán dos dictámenes que modifican la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, uno en materia de rastreadores satelitales y otro sobre transporte alternativo, que legaliza a los mototaxis y tricitaxis.

También el dictamen que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en materia de violencia política por razón de género y paridad de género.

Otro más que cambia el Código de la Administración Pública de Yucatán y el Penal del Estado de Yucatán, en materia de cerrajeros; así como en materia de incrementación de penas en los delitos de violación y violación equiparada; uno más que expide la Ley de Seguridad Vial del Estado, además de a nueva Ley de Educación del Estado, y la propuesta de Acuerdo para pedir al Ejecutivo del Estado, la comparecencia del Secretario de Salud, presentada por Diputados del PRI.

