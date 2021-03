El Inaip fomenta la participación e inclusión de las mujeres

Una sólida educación y formación continua, reto para lograr la inclusión

MÉRIDA.- La educación, la formación continua y la capacitación permitirán construir un edificio sólido para la inclusión entre hombres y mujeres, ese es el principal reto en esta época y en el futuro, afirmó la Consejera Presidenta de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Graciela Alejandra Torres Garma.

Lo anterior en el marco de su participación en la mesa panel “La participación de las mujeres en el fortalecimiento de la transparencia, la vida democrática y el combate a la corrupción” organizada por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) y que se realizó la mañana de ayer a través de plataformas digitales.

En su oportunidad, la Consejera Torres Garma señaló que es de esta manera, con educación y capacitación como se puede lograr una democracia en donde la participación activa de la mujer sea completa y sustentada.

“Requerimos solidificar la estructura de la inclusión, porque no solo es levantar la voz, es respaldar la información; no solo es hablar, es demostrar; no solo es debatir, es sostener la información con evidencias”.

Durante su intervención, señaló que la transparencia, como herramienta para vencer el “techo de cristal” que impulse la igualdad sustantiva, la democracia participativa y el combate a la corrupción, permite acercarnos de manera activa a la democracia, respetar la inteligencia ciudadana, la dignidad y fortalecer al Estado y, por ende, el combate a la corrupción.

Compartió que la comunicación clara y directa permite generar confianza, y otorga sensibilidad para lograr la credibilidad en las instituciones.

“Las mujeres y en general, la población, debemos fomentar la práctica transparente, que los procesos sean diáfanos, cercanos y desde luego, accesibles. Con el diálogo abierto, la toma de decisiones con base en estructuras equitativas y la construcción de puentes participativos otorgan luz y claridad a los procesos de cualquier índole”, expuso.

En la mesa panel también participaron la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán y Coordinadora General de Contralores Lizbeth Basto Avilés; la Consejera del Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán y Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Asociación Civil María del Mar Trejo Pérez; la Consejera del Consejo Consultivo del INAIP Yucatán Janine Abigail Andrade Campos; el Comisionado del INAIP Yucatán Carlos Pavón Durán y como moderadora la Comisionada Presidenta del INAIP Yucatán Gilda Segovia Chab.