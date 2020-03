El líder nacional de Coparmex critica el "acobardamiento político" de AMLO

Advierten sobre el acobardamiento político de AMLO

Crecimiento, democracia, seguridad y concordia, exigencias de la Coparmex

Con el planteamiento de que “necesitamos que todo el país se parezca a Yucatán”, por sus condiciones de seguridad y crecimiento, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, expuso ayer en Mérida cuatro desafíos que consideró importantes y, a la vez, urgentes para México: crecimiento, democracia, seguridad y concordia.

Luego de tomar el compromiso a la nueva directiva estatal del organismo, encabezada por Fernando Ponce Díaz, el líder nacional puntualizó que “aunque no le guste a algunos, el principal inhibidor de que no se dé el crecimiento (del país) ha sido el gobierno federal” y advirtió que ya no permitirán “que continúe o siga ese acobardamiento político del presidente (Andrés Manuel López Obrador), que le hace posponer decisiones y que sigue predicando una política de abrazos”.

Por su parte, Ponce Díaz, en presencia del gobernador Mauricio Vila Dosal y del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, hizo un llamado a atender urgentemente y con buena planeación, voluntad política y eficacia el cada vez más creciente problema del transporte público urbano, la construcción de la infraestructura física y tecnológica requerida, y mantener la seguridad estatal.

