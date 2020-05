El martes 5 se conocerá el Gran Acuerdo Nacional

El mundo, México, y por supuesto Yucatán, no serán los mismos después del coronavirus. Si no se toman decisiones valientes, determinaciones en las que se arriesgue, incluso el capital político de los que tienen el liderazgo en la entidad, la reactivación y recuperación de la economía será más tardía y muy complicada, considera el arquitecto José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

“No hay otra fórmula para que la economía de un país, de un estado crezca por la vía de la inversión del erario y/o particular, o de ambos, y para lograrlo se requiere de la colaboración y consenso entre todos los representantes de los sectores públicos y privados si se aspira a salir de esta crisis sanitaria y financiera”, enfatiza.

Anuncio nacional

El dirigente de la Concanaco anunció que, con ese propósito, el próximo martes 5 se dará a conocer lo que llamó el Gran Acuerdo Nacional, en el que los presidentes de las organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial del país, que preside Carlos Salazar Lomelín, informarán de las conclusiones de las 11 mesas de trabajo durante la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, que como informamos se realizó del lunes 27 al miércoles 29 pasados en Ciudad de México.

“En la búsqueda de llegar a un Gran Acuerdo Nacional para la recuperación económica de México, durante y después de la pandemia, precisamente dos de las conclusiones que se definieron, en la mesa de trabajo 'Protección del empleo e ingreso familiar' es que las soluciones para una reactivación económica más eficaz e inmediata, que evite la pérdida de más empleos y el mayor cierre de negocios, tienen que ser fundadas en soluciones regionales y enfocadas a las vocaciones que tienen los estados”, revela el arquitecto López Campos.

“La otra, es que atendiendo a esas vocaciones y aptitudes, se tiene recurrir a las autoridades de los estados y también tener una mayor interlocución, una mayor colaboración con los otros poderes, en el caso de Yucatán, con el legislativo, a fin de conciliar soluciones que puedan ser más efectivas para cada entidad”, precisa.

En síntesis, indica el líder empresarial, se deben apoyar los proyectos que tengan como objetivo esencial la reactivación económica del país, de la entidad, siempre buscando el beneficio colectivo, el de la sociedad.

“No se debe regatear la oportunidad que tiene Yucatán y sus habitantes de apuntar, primero a la reactivación y después al sostenimiento y crecimiento económicos; y por ende al desarrollo social, de acuerdo a la vocación estatal, y lo que se requiere es inversión. Hay que darle impulso a la obra pública y privada, al comercio, y a los servicios y turismo, es la ruta por la que la entidad camina con éxito en los últimos años y hacer un lado las diferencias ideológicas o políticas”, subraya.

Sobre la magnitud de la afectación económica y social por la contingencia de salud, el presidente por segunda ocasión de la Concanaco apunta que la emergencia por la propagación del Covid-19 “es la crisis más grande que vive la nación en el actual siglo”.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

Consecuencias Datos

José Manuel López Campos, líder de la Concanaco, habla de las secuelas del coronavirus.

Doble problema

“Es verdad que la crisis comenzó como un grave problema de salud, pero ya se convirtió también en uno económico, porque para evitar mitigar los contagios de la enfermedad se paralizaron prácticamente la mayoría de los negocios y empresas del país, con excepción de los considerados esenciales, para que continuara el funcionamiento de la sociedad”, juzga el empresario.

Parálisis económica

“El estancamiento económico traerá severas consecuencias para la supervivencia de las compañías, una afectación que de manera particular se constata en las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas no podrán subsistir por el tiempo que llevan cerradas y sin ingresos, e incluso las esenciales tienen una reducción importante en sus ganancias, y aun así muchas no se mantendrán como estaban antes de la contingencia”, advierte José Manuel López Campos.