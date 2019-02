El matrimonio igualitario, en el Congreso estatal

Tema a discusión

El tema del matrimonio igualitario, que por años e incluso legislaturas se ha pospuesto en el Congreso del Estado, por fin se abordaría para su discusión y resolución en este período, según informaron los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN.

“No es un tema que vamos a dejar al aire, vamos a asumir nuestra responsabilidad como legisladores. Creo que varios de los grupos parlamentarios han manifestado que es un tema que urge atender en el Congreso”, expresó Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada de Acción Nacional.

“En esta Legislatura no queremos omitir la atención del tema, queremos legislarlo en su momento cuando así lo considere la comisión, hacemos un cálculo que será a finales de este mes, aproximadamente, o principios del siguiente, independientemente de lo que en las discusiones pueda llegarse, sea a favor o en contra”, dijo Felipe Cervera Hernández, coordinador de los priistas.

En sendas entrevistas, los legisladores hablaron sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al dictar un amparo sobre este tema, determinó que los Congresos estatales deben resolverlo.

Rosa Adriana Díaz afirmó que “no vamos a hacer lo que hizo la Legislatura anterior, que por temor político o por no escuchar lo que la ciudadanía decía no legislaron al respecto cuando tuvieron que hacerlo según el reglamento del Congreso”.

En ese sentido, continuó la legisladora, atenderemos la iniciativa del exgobernador Rolando Zapata, a tomar decisiones en este Congreso y repito, no es un tema del que el PAN huya; por el contrario, lo vamos a afrontar y seguramente será antes de que concluya este período el próximo 15 de abril.

Su postura en este caso, según dijo la panista, es escuchar todas las voces, el 100% de las voces, las que están de acuerdo y las que no, “también pensar en las consecuencias que pueda traer el legalizar o legitimar el matrimonio igualitario, en el sentido también de atender y ver lo que esto conlleva”.

La diputada precisó que en el tema de adopción entre parejas del mismo sexo es por supuesto una preocupación del PAN, y están los alcances que pueda tener la iniciativa del exgobernador sobre que los niños también tienen derechos, como el derecho a elegir, de legitimarse el matrimonio igualitario, si quieren vivir con padres del mismo sexo.

La legisladora ofreció que primero sesionarán para dar entrada a esa iniciativa, a valorar y seguramente convocarán a foros, para escuchar a todas las voces.

Cervera Hernández declaró que no han recibido la notificación oficial de la resolución de la Suprema Corte, pero están enterados por estrados y un artículo que se publicó ayer.

“Fuera de eso no tenemos mayor información; sin embargo, no afecta el trabajo legislativo, esa resolución de la Suprema Corte lo que especifica es que este Congreso, insisto, no esta Legislatura, en general este Congreso, no estaba incurriendo en falta al no legislar al respecto”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Discusión legislativa Familias y matrimonio

El diputado Felipe Cervera se refirió al tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Amparo federal

El priista puntualizó que el resolutivo del amparo simplemente clarifica una postura que había asumido el Congreso, que así lo ratificaron el tribunal constitucional del Estado, el tribunal colegiado y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Comisiones

Lo cierto es que este tema se tratará en el Legislativo, anticipó. “No sabemos si antes de abril, pero tendremos una resolución. Todo dependerá del tenor de las discusiones, pero ya se empezará a tocar el tema con la comisión respectiva”.