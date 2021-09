''El mes del testamento'' se extenderá a octubre: descuentos y requisitos

Personal de enfermería, paramédico, camilleros y trabajadores sociales de hospitales públicos y privados del estado, gozarán de descuentos durante la campaña de “Septiembre, Mes del Testamento”, por lo que podrían pagar hasta 1,500 pesos por el trámite de este documento jurídico gracias al convenio de colaboración firmado este día entre el gobierno del Estado y el Consejo de Notarios de Yucatán, se informó en un comunicado.

En el marco de “Septiembre, Mes del Testamento”, el gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente de dicho consejo, Héctor José Victoria Maldonado, suscribieron dicho acuerdo, que incluye a los elementos en activo de la Secretaría de Seguridad de Pública (SSP), entre los que están policías, bomberos y paramédicos en funciones, quienes podrán realizar de manera gratuita durante este lapso los trámites de su testamento, con lo que otorgarán certeza jurídica a sus familias de su patrimonio.

Durante la firma del convenio, el gobernador anunció que el beneficio y descuentos de la campaña se extenderá para toda la población hasta octubre próximo como parte del apoyo que el gobierno del Estado impulsa para las familias yucatecas ante las afectaciones económicas derivadas de la emergencia sanitaria.

Ante ello, Vila Dosal agradeció el trabajo colaborativo por parte de los notarios del estado para beneficio de la sociedad y para respaldar a los policías de la SSP, lo cual dijo es muy importante porque con ello se motiva y reconoce su trabajo al igual que el personal de enfermería y paramédicos que continúan también realizando una labor muy importante en beneficios del estado y de quienes los habitan.

“Es importante que los elementos de la SSP sepan de la importancia del testamento por lo que solicitaremos el apoyo del Consejo de Notarios para que otorguen la asesoría necesaria para los interesados de esta corporación, a fin de que puedan realizar el trámite de su testamento de la manera más ágil posible”, indicó el Gobernador.

Para realizar el trámite se requiere hacer una cita con el notario de su preferencia, quien en su momento le indicará los requisitos a cumplir o los interesados podrán también comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría sobre cómo elaborar el citado documento ológrafo, es decir de puño y letra, y así, garantizar la protección de su patrimonio familiar.

Hay que recordar que, recientemente, el Gobierno del Estado informó que como parte de la campaña “Septiembre, mes del testamento″ del 1 al 30 del mismo mes, se condonará el 100 por ciento del costo del trámite y elaboración del testamento ológrafo, es decir, el escrito de puño y letra, mientras que en la modalidad de público abierto ante el Notario se podrá obtener con más del 50 por ciento de descuento.

Descuentos del 50% en testamentos públicos

Las 100 Notarías Públicas existentes en el estado reducen en más de un 50 por ciento el costo del testamento público abierto durante el mes de septiembre, por lo tanto, su trámite y elaboración ya con el descuento, es de $1,900 pesos cuando el testamento sea sencillo con herederos universales sin legados.

Por su parte, el presidente Consejo de Notarios del Estado destacó que no ha sido fácil decir que por tres años la capital yucateca ha sido la ciudad con mejor calidad de vida y el que el estado sea el más seguro de todo México, y resaltó que dichas circunstancias bajo las cuales se puede alcanzar esto, se dan bajo la sinergia del trabajo del Gobierno del Estado y la sociedad civil, lo cual ha sido clave para alcanzar las condiciones en las que se encuentra la entidad actualmente.

“Para nosotros es justo dar a los elementos de la SSP, la seguridad jurídica y patrimonial para ellos y sus familias para que en caso de que algo suceda, estarán protegidos. Reconocer también el trabajo del personal de enfermería y paramédicos que ha puesto todo de su parte para que Yucatán siga saliendo adelante en esta pandemia y con ello se mantengan los indicadores de salud en niveles aceptables por lo que les decimos que cuentan con el notariado como un aliado para orientar y trabajar de forma cercana”, aseguró el representante de los fedatarios.

En este sentido, Victoria Maldonado expresó ante el Gobernador que como Notarios es un gusto realizar este trabajo y reconoció el esfuerzo que se realiza desde el Gobierno del Estado para abrir la exención de pagos durante todo el mes de septiembre y ofrecer tarifas menores que las del año pasado, por lo reconoció que la extensión de estos beneficios para el mes de octubre, con lo cual dijo, se podrá llegar a más gente.

Al respecto, la titular de la SGG, destacó que desde el Gobierno del Estado se busca apoyar con reducciones en el costo de este trámite de testamento para el personal de salud, adultos mayores, así como para personas con discapacidad, y para el caso de los elementos de la SSP en funciones, se realiza la condonación total del pago, como apoyo por la labor que realizan día a día para mantener la paz y seguridad que caracteriza nuestro estado.

“Se trata de la suma de esfuerzos para dotar a quienes más lo necesitan, así como a los que cuidan de nuestra salud, seguridad y paz social, de una herramienta que dé certeza a sus familias en el inevitable momento de nuestra partida de este mundo. Se trata de que, con sustanciales reducciones en su costo, las personas vulnerables, los trabajadores del sector salud y de manera totalmente gratuita los elementos de seguridad del Estado puedan otorgar sus testamentos y así proteger a sus familias, como señal de la importancia que este Gobierno da a quienes tanto nos han aportado”, resaltó Fritz Sierra.

En su turno, el titular de la SSP expuso que debido a que la función de los policías es salvaguardar la vida y patrimonio de las personas, es solo justo que sus familias también reciban el reconocimiento y protección del estado, por lo que agradeció al Gobernador y a los representantes del Consejo de Notarios del Estado por la suscripción en este convenio de colaboración en beneficio de los elementos de la corporación que representa.

Sin duda, externó Saidén Ojeda, el hecho de que las y los policías puedan realizar su testamento ante notario, otorga seguridad patrimonial a sus seres queridos que significa tranquilidad y sabemos muy bien lo que representa para Yucatán y para cada una de las personas beneficiadas.

“Reconocemos y agradecemos todo el apoyo que nos ha otorgado para hacer nuestro trabajo con mayor eficiencia, lo cual ha sido extensivo para las familias de los policías con becas al 100% para los estudios de sus hijos, con oportunidades de financiamiento para la adquisición de vivienda y con la firma de este convenio. Estoy convencido de que usted señor Gobernador, al fortalecer las capacidades operativas de los elementos de la SSP y calidad de vida de los policías y sus familias, beneficia a toda la sociedad yucateca, lo cual nos mantiene con un inquebrantable servicio de servir y proteger. Le expreso un profundo agradecimiento en los programas que benefician a la corporación”, expuso el titular de la SSP.

Cabe resaltar que de 2019 a la fecha se han realizado en Yucatán más de 3 mil 500 testamentos derivados de estas campañas, de los cuales mil 830 fueron documentos ológrafos y mil 679 públicos abiertos.

¿Cómo hacer un testamento ológrafo?

Para realizar el trámite se requiere hacer una cita con el Notario de su preferencia, quien en su momento le indicará los requisitos a cumplir o los interesados podrán también comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría sobre cómo elaborar el citado documento ológrafo, es decir de puño y letra, y así, garantizar la protección de su patrimonio familiar.

Los interesados en acceder a este beneficio podrán consultar en la página web del Consejo de Notarios del Estado de Yucatán (http://www.notariadoyucateco.org.mx) los teléfonos y ubicación de la notaría de su preferencia ya que en cumplimiento de los protocolos de salubridad establecidos solo se atenderá bajo el esquema de citas. El costo durante el resto del año del testamento público abierto puede ascender a los casi 4 mil pesos.

Requisitos para el testamento

Para la elaboración de esta modalidad de testamento se requiere de acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y el acompañamiento de tres testigos, por lo cual es necesario acordar la hora y las condiciones de higiene para el trámite. El interesado también puede optar por la elaboración de un testamento ológrafo (escrito de puño y letra del testador) que por disposición del Ejecutivo estatal será gratuito.

Para el testamento ológrafo, es necesario ser mayor de edad, saber leer y escribir y junto al escrito de su puño y letra, hecho dos veces de manera idéntica, se entregue una original y copia legible de la credencial de elector, de la CURP y de acta de nacimiento, así como la pluma (tinta negra o azul) con la que redactó su testamento.

Para estos fines, no se aceptarán documentos hechos a máquina, en computadora o plasmados por otra persona que no sea la o el testador. Si no sabe o no puede leer ni escribir, no puede otorgar testamento ológrafo, por lo que la persona interesada deberá acudir con un Notario Público a elaborar un testamento público abierto. Para más información o dudas, se puede enviar un mensaje al correo electrónico archivo.notarial@yucatan.gob.mx

Cita

Para realizar el trámite se requiere hacer una cita con el notario de su preferencia, quien en su momento le indicará los requisitos a cumplir o los interesados podrán también comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría.