Rafael Acosta: El magistrado tiene criterios opuestos

El magistrado agrario (Antonio Luis Betancourt Sánchez) viola la ley en ocasiones y emite criterios contradictorios y no muy buenos, afirmó el abogado Rafael Acosta Solís en una entrevista, en la que habló del bloqueo al edificio del Tribunal Unitario Agrario que realizaron ejidatarios de Motul.

Los quejosos señalaron a Acosta Solís como beneficiario de las resoluciones del magistrado Betancourt, pero el abogado dice que todas las acusaciones y señalamientos son falsos y por ello denunció a sus acusadores.

Esta es la segunda parte de su versión sobre los hechos ocurridos el lunes pasado.

¿Cómo es la actuación del magistrado?, se le preguntó.

“Ahora estamos metiendo cinco casos de queja contra él porque en un juicio del Ejido de Umán nos impuso unas suspensiones y le impuso a la otra parte una caución”, responde. “Al no pagarse la caución, él debió levantar la suspensión y no quiso hacerlo. Él mismo viola la ley. Como en todos los casos, tiene criterios no muy buenos y muy contradictorios. A mi me pareció terrible su actuación (del lunes), sobre todo las expresiones que hizo de mi persona que fueron publicadas y tendrán repercusiones. Él mismo no se debió arriesgar a ser lastimado, debió pedir a la policía que actúe. Se hubiera descubierto un ilícito muy grande si detenían a las personas invasoras. No había ejidatarios afectados, la mayoría no tenía nada que ver en el ámbito agrario y si los detenían, iba a salir quiénes eran las personas que estaban financiando el movimiento y el por qué se financiaba”.

“Tenemos fotografías de los vehículos del transporte y quién pagaba todo eso”, continúa. “El dinero que se repartía para que esas personas estén allí. Si el tribunal permite todo eso, esto significa que el magistrado tiene que evaluar su conducta o el tribunal superior agrario tiene que hacerlo porque en primera instancia, es muy probable que él ya no pueda conocer los asuntos donde yo estoy como asesor. Allí hay un problema grave porque soy de los despachos que tiene muchos asuntos de diferentes ejidos en el tribunal. Sólo ese día del bloqueo en que se suspendió las audiencias teníamos varias, de 10 de la mañana a 2 de la tarde sobre litigios de diferentes ejidos”.

Acosta Solís dice que quizá detrás de esta confrontación de ejidatarios con el magistrado haya un grupo de gente que no le interese que siga el juzgador en Yucatán porque no le gusta hablar en privado con nadie, no permite ninguna plática por fuera del tribunal y cuando trata un caso reúne al demandante con la contraparte. Esa actitud del magistrado le parece correcta, es algo de lo bueno que le gusta del magistrado, pero hay otros litigantes a los que no les parece y lo afrontan con su despacho para que se vaya y venga otro magistrado.

“Si la autoridad agraria hubiese actuado como marca la ley, es muy probable que no hubiese este conflicto”, recalca. “Ahora diario se deben de estar suspendiendo de 30 a 40 audiencias, lo que perjudica a unas 140 personas involucradas en los juicios. ¿Crees que la gente está contenta con estas suspensiones?”, pregunta.

¿Quién financia ese movimiento?

“En el caso de Motul hay un empresario de origen francés. No sé su nombre, es lo que me han comentado los ejidatarios, pero no tengo prueba fehaciente. En el caso de abogados particulares, los ejidatarios de Motul tienen abogados privados como Jorge Cuevas y un señor de apellido Méndez, ellos los atienden”, señala.

“En algunos asuntos no quieren aparecer los abogados particulares y extrañamente no piden a la Procuraduría Agraria, sino a la Dirección de Asuntos Agrarios, donde trabajaba Jorge Cuevas. Es algo raro. No puedo asegurar que la persona que está de Asuntos Agrarios reciba órdenes de Jorge Cuevas, pero ella (una abogada) trabajó en el período en que Cuevas estuvo en esa dependencia estatal”.

“Me llama la atención que cuando le conviene al ejido de Motul tiene de asesor a Asuntos Agrarios, y cuando no, tiene a Jorge Cuevas. Si revisas el expediente, verás que no hay documentación oficial de Asuntos Agrarios, es de un despacho particular, pero lo firma la representante de la dependencia, lo cual es un delito. Entonces allí dices, en todos los casos donde hay muchas justificaciones médicas hay toda una estrategia. El tribunal agrario debió tomar nota de este asunto y sancionar. Eso si lo haces en un juzgado de distrito, te sanciona de inmediato”, indica. “Entonces aquí, lo que le hicieron los ejidatarios es una afrenta a la justicia federal. El Estado se mete si lo pide la autoridad federal. El magistrado debía preservar el orden y pedir la intervención de la policía estatal o a los soldados. Ignoro si el tribunal ya denunció esta obstrucción del edificio. Lo debería denunciar porque no debe permitir que cierren el tribunal y el hecho de agredir a un magistrado, es gravísimo”.

Resolución

Acosta Solís dice que el grupo inconforme de Motul no permite que el tribunal agrario emita su sentencia y por ello lleva dos años este juicio, cuando se podría resolver en una sola audiencia en un día. Incluso, los ejidatarios que son su contraparte solicitaron un amparo, les concedieron la suspensión, pero ni en eso estuvieron de acuerdo y solicitaron una revisión. La alianza jurídica entre los abogados particulares y la Dirección de Asuntos Agrarios en el caso de Motul, combinada con la ineficacia del tribunal agrario genera una “chicanada” para que eviten la audiencia, pero su despacho ya no las permitirá.

“Es un caso sencillo para nosotros y para el tribunal, pero es complejo para los ejidatarios inconformes porque si cae su comisario, caen todos los actos que realizó”, subraya el exsubprocurador de justicia. “Imagínate qué compromisos debe de haber firmado para que haya tanto dinero para evitar que no se caiga el comisario. Nosotros solo pedimos la cabeza del comisario, los demás directivos no tienen problemas”.

Incapacidad

Acosta Solís reitera que el actual comisario no puede ser presidente del ejido porque ya desempeñó ese cargo y la ley agraria no permite la reelección. Aunque el comisario haya violado la ley, el grupo predominante puede ganar la elección, pero con otro candidato.

“Las circunstancias de este caso son más graves de lo que nosotros pensamos. Estamos viendo el deterioro del sistema agrario utilizado por otras personas. El problema es que la autoridad agraria tenga la visión para entender que mientras más alargue los juicios, más grande serán los problemas”.— Joaquín Chan Caamal

Litigio Agrario

El caso del ejido de Motul también deja lecciones interesantes para los litigantes.

Cargo

Rafael Acosta Solís dice que tiene entendido que el magistrado Betancourt permitió que el actual comisario de Motul actúe como tal en las audiencias donde hubo cambio de nombres y ratificaciones, sucesiones, lo que hace pensar que los derechos humanos tienen mayor preponderancia en un litigio porque no se puede dejar indefensos a las personas ajenas del procedimiento agrario. Es que así, el comisario solo es ilegítimo para actos donde haya que nombrar a avecindados, para asambleas y cambios de destino de las tierras. Si lo hizo o lo hace quedarán nulos por pleno derecho.