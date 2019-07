“El mototaxi es necesario”

El Imdut: Debe de estar regulado de forma debida

La seguridad del vehículo sigue siendo el mayor obstáculo para avanzar en la legalización del transporte mototaxi, informó Aref Miguel Karam Espósitos, director general del Instituto de. Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

El funcionario dijo no saber cuántos vehículos prestan en la actualidad este servicio pero algunas cifras lo sitúan entre 5,000 y 7,000 unidades, principalmente en Mérida y los municipios más grandes o de la zona metropolitana.

“El mototaxi es deseable, es necesario, pero debe estar debidamente regulado y tiene que ser un vehículo y prestadores de servicios seguros en todos los sentidos”, dijo el funcionario estatal.

Precisó que no puede ser un vehículo que pueda generar percances con lesiones graves y eso implica regular donde circulan, qué tipo de vehículo puede ser, las medidas de seguridad mínimas necesarias, el aseguramiento de las personas, tanto pasajeros como las que operan, la velocidad y las vialidades en las que pueden circular.

“Bajo todo eso, siempre que abonen a integrarse a un sistema de transporte de toda la zona metropolitana, creo que podría ser importante que se tomaran las medidas”, indicó el entrevistado.

El funcionario detalló que como hoy están esos vehículos son sin duda un peligro y un riesgo para la ciudadanía y los operadores.

Estadísticas

“No tenemos datos de cuantos circulan, algunos hablan de 7 mil, otros de 15 mil, la realidad es que no hay algún dato estadístico para poder regularlo y saber exactamente cuántos hay”, dijo Aref Karam Espósitos.

Comentó que mientras más grandes son los municipios y al no contar con un sistema de transporte adecuado este tipo de vehículos empieza a ser utilizado debido a la demanda.

Sobre si pagan algún permiso en los municipios donde operan, el funcionario estatal aseguró que a nivel estatal, por lo menos no hay un impuesto, no están regulados y por consiguiente deberían tener estas regulaciones de tipo fiscales, pero en este momento no se tiene.

Sobre por qué no se les detiene si es un servicio público irregular dijo que la policía en materia vial es la autoridad competente y siempre que haya alguna violación al reglamento de tránsito ha actuado y seguirá actuando para poner orden y evitar que haya más accidentes e imprudencias como en cualquier vehículo.

“Eso se ha mantenido, en algunos casos no dudo que algunos lo estén haciendo, porque tampoco es posible vigilar toda la ciudad o municipios en simultáneo, pero cuando se ha detectado siempre se ha procedido para multar, sancionar o detener algún vehículo”, detalló.— Luis Iván Alpuche Escalante