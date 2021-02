El Museo de la Luz está en pausa por la pandemia

El lunes 8 próximo cumplirá un año el anuncio de la construcción del Museo de la Luz en Mérida y en teoría ya debería estar en operación, pero todavía no se inicia la construcción del edificio en el terreno de La Plancha.

José Ramón Hernández Balanzar, director del Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que la construcción y desarrollo de esta obra cultural y científica sigue firme, avanza en cuestiones administrativas, en el proyecto arquitectónico, en el diseño de la logística adaptada a la nueva normalidad, la gestión de permisos de construcción, pero la pandemia ocasiona una desaceleración en el proyecto.

“Entenderán que tuvimos un año complicado y difícil por la pandemia. No se puede ni viajar, no se puede avanzar mucho por el encierro y las restricciones sanitarias”, explicó en entrevista telefónica. “Se reprogramó la construcción, pero no ha parado el proyecto. Continuamos con las gestiones de los permisos que ya tenemos, y no son pocos, realizamos trámites administrativos, se perfecciona la teoría temática y estamos en constantes reuniones con la Siies (Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán) y el Conacyt”.

El físico Hernández Balanzar afirma que el fondo mixto de alrededor de $100 millones para la obra que harán en La Plancha (en el terreno que ocupó el campo de sóftbol de los ferrocarrileros) está disponible para el desarrollo del proyecto; por tanto, “no hay marcha atrás” de que el Museo de la Luz se construirá y estará en Mérida.

Preguntado sobre si con los recortes presupuestales y cambios que realiza el gobierno federal en el Conacyt los recursos siguen disponibles para el Museo de la Luz en la ciudad, respondió:

“Esperemos que el dinero del Conacyt siga disponible. La UNAM cumplirá con realizar este proyecto. Aportará los recursos que le corresponda porque el Museo de la Luz estará en Mérida, tal como está planeado. Esperemos que cada actor tenga la parte que le corresponde, pero hay que esperar que se inicie la construcción porque puede pasar que del plato a la boca se caiga la sopa. En lo que ha habido cambios en el Conacyt es en apoyos a los científicos, no a los proyectos”.

El director del Museo de la Luz informó que no hay una fecha específica para que empiecen los trabajos de construcción del nuevo edificio en Mérida, pero apenas se pueda salir a los espacios públicos, se levanten las restricciones podrían iniciarse los trabajos de limpieza, preparación del terreno y cimentación.

“El terreno está disponible, pero no podemos arrancar una obra desde la casa”, enfatizó. “Estamos avanzando en lo que se puede y esperamos el momento en que podamos estar en el espacio público sin el riesgo de contraer el coronavirus durante la construcción”.

“Está en una desaceleración el proyecto por la pandemia, pero no se ha parado de trabajar. Estamos elaborando una nueva logística para el museo, estamos replanteando la forma del museo porque el de la luz tiene mucha interacción y diálogo con los visitantes, hay que tener un recinto muy seguro para que el riesgo de contagio sea mínimo o nulo”.

El edificio que hoy ocupa el Museo de la Luz continuará como un espacio cultural, de ciencia y humanístico de la UNAM, pero ya no funcionará como museo. El Museo de la Luz estará con todos los equipos y contenidos en Mérida.

De acuerdo con datos recabados, el 4 de julio de 2018 el gobierno de Rolando Zapata Bello donó a la UNAM el predio número 414-D de la calle 50 con 43 del Centro, según escritura pública 1,600 de la Notaría Pública 89. Tiene una superficie de 4,430 metros cuadrados.

El 8 de febrero de 2019 el gobernador Mauricio Vila Dosal y el rector de la UNAM, Enrique Luis Graue Wiechers, anunciaron en Palacio de Gobierno la construcción del Museo de la Luz en el terreno de La Plancha, con una inversión de $100 millones.

El museo tendrá varios atractivos como seis áreas de exposición permanente, una sala de exposiciones temporales, un laboratorio experimental de ciencia y arte, una zona de talleres, zona de exposiciones al aire libre, espacios compartidos, oficinas y atención al público.

El museo actual en Ciudad de México contiene los avances científicos y tecnológicos sobre la luz, y las salas temáticas centrales: la naturaleza de la luz; la luz, la mensajera del universo; la luz y la naturaleza; la luz como energía; la visión y la salud, y la luz en las artes. Todo este material y tecnología se trasladará a Mérida cuando termine el edificio del Museo de la Luz.

Director UNAM

José Ramón Hernández Balanzar, director del Museo de la Luz de la UNAM.

Recorrido virtual

Según dijo, el actual Museo de la Luz en Ciudad de México está cerrado, como todos los museos del mundo, pero quien desee conocerlo puede realizar un recorrido virtual para que se familiarice con lo que habrá en el nuevo museo de Mérida.

Espacio cultural

Dimensiones

