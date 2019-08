“Soy un coleccionista”

El Museo Lara, rincón que une a varias épocas

Ubicado en la calle 6 número 319 de Santa Rita Cholul, el Museo Lara es uno de esos singulares espacios perdidos de la capital yucateca.

Su visita despierta sentimientos encontrados, emociones y recuerdos que salen al paso del visitante mientras recorre las salas de este singular lugar.

Su creación es obra de la imaginería de Víctor Manuel Lara Durán, profesor jubilado, originario de Tixkokob, con 43 años de servicio en el magisterio, y creador a su paso por diferentes escuelas del país de numerosos museos escolares.

“Hice éste porque las cosas ya no cabían en mi casa”, comentó con una sonrisa al presentarle al reportero de Diario de Yucatán este espacio de las cosas de ayer, de hoy y de siempre.

El primer punto de la visita guiada es la sala de exposiciones temporales donde la agrupación taurina Tendido Tapia exhibe fotos, carteles y un sinnúmero de recuerdos de la fiesta brava, incluida una foto de Cantinflas en la Plaza de Toros Mérida.

La entrada al museo es gratuita, Lara Durán asegura que la más grande satisfacción que recibe es que lo visiten no solo extranjeros, sino también gente del solar, “de nuestro estado”.

Artículos

Describir lo que este museo guarda entre sus paredes sería difícil, pues hay de todo: Una máquina que sirvió para fabricar sogas en Cordemex, una imprenta antigua manual que enseña cómo se imprimían las cosas antes de que hubiera electricidad, escopetas y otras armas que presuntamente sirvieron en la Guerra de Castas.

A ellas se suman espadas del Colegio Militar, cinematógrafos originales utilizados en el cine Olimpia Vistarama, su equipo de sonido “gigantesco”, una fotografía del comandante Fidel Castro Ruz posando con una joven yucateca, son algunas de las “joyas” de este lugar, escondido entre veredas.

Ollas, platos, planchas de fierro, máquinas de coser, muebles, sillones, carteles de películas, fotos de artistas, quinqués y documentos antiguos “aderezan” todo el lugar en donde el pasado vuelve a tomar vida.

En este museo puedes tocar, ver, preguntar a su propietario que es a la vez guía, ameno charlista y entusiasta promotor de Yucatán, sus costumbres, tradiciones, bellezas naturales, cultura, pero sobre todo de su gente, arquetipo de su profesión de maestro.

Lara Durán comentó que el 40 por ciento de lo que se exhibe son donaciones de sus amigos y el 60% cosas que él ha comprado.

“La sala dos es de los santos y la tres es la pinacoteca, la cuatro es la exposición temporal y la cinco es de la cultura maya y la Guerra de Castas”, sintetiza el entrevistado ante la amplia mesa de madera de su comedor, cuyo frente es un patio con variados árboles frutales.

En 1978 adquirió el terreno con el pago de un proyecto escolar que realizó al gobierno de Luna Kan, y todos los sábados y domingos acudió a limpiarlo, fue construyendo con la idea de pasar ahí su vejez, mientras en su casa fue guardando cosas que recolectaba, coleccionaba, le regalaban o compraba, hasta que se decidió y fundó el museo un 12 de abril de hace nueve años.

Como textualmente se dice, Víctor Manuel crea y mantiene su museo por “amor al arte”, pues no cobra ningún centavo por la entrada ni por la entretenida guía que él hace por las diversas salas del mismo, excepto la sonrisa, el agradecimiento y la amistad que entabla con sus visitantes.

Aunque poder cumplir con esto: ser propietario, coleccionista, restaurador, curador, guía y anfitrión lo lleva a abrir el museo tan solo una vez a la semana: los miércoles de 9 a.m. a 3 p.m.

Noches de trova, tertulias con amigos que gustan del arte en todas sus manifestaciones, exposiciones diversas, conferencias, pláticas y hasta un pequeño bar con nombre muy mexicano: “La Chin$%$#” condimentan uno más de los numerosos tesoros escondidos de Mérida y sus comisarías.

Iniciativa

Lara Durán recordó cuando trabajaba en Zacatecas, ahí fue creando pequeños museos escolares en cada salón y así se le quedó esta práctica, luego trabajó en Veracruz donde recolectaba con sus alumnos hojas, flores, plantas y en cada salón fue creando pequeños museos.

De ahí le vino la idea de tener uno, pero aún crecía a sus hijos y era difícil, hoy uno es doctor en educación, la otra arqueóloga y otra contadora, dijo.

Hace nueve años se decidió y abrió el museo, un 12 de abril, día de su cumpleaños, un lugar en donde la vida cotidiana es la invitada.

Mientras guía al reportero por el lugar, le explica que la pinacoteca es la sala tres, donde hace exhibiciones y a la cual le puso el nombre de “Juan Manuel Chan Alvarado”, fallecido hace un año, de quien dijo era un gran pintor que estudió en San Carlos, pero los artistas de aquí no le daban juego y en su honor le puso el nombre.

“Me considero un coleccionista que un día soñó con tener un museo y lo hice a mi real entender, no recibo subsidios de ningún gobierno y es ahora que me acabo de incorporar al circuito de museos”, indicó.

Lo primero que se ve a la entrada es una capilla donde tiene santos e imágenes religiosas. En la sala uno, que es la mayor hay un collage, cosas de cine, armas de la Revolución, en la sala de arriba (segunda planta), que la está vistiendo todavía, tiene objetos de la cultura maya y la Guerra de Castas.

Hay otra sala que es de exposiciones temporales, ahora exhibe cosas de Coca Cola, cuenta con obras de arte, objetos antiguos, tiene una sección deportiva y discos de todos los formatos.

En una ocasión lo invitó Jorge Esma Bazán a pertenecer al Instituto de Museos, pero le pidió donar sus cosas y luego se las daban en comodato.

“Me salí de la junta”, dijo el coleccionista.

Visitas

El lugar lo visitan grupos de extranjeros que se enteran por internet, ellos mismos lo ponen en sus páginas y así le llegan más grupos de distintas partes del mundo y del país.

“Ha venido gente de Nicaragua, Guatemala, Francia, España y Argentina. En los hoteles donde se hospedan les han hablado de mi museo, les dicen que soy un coleccionista. Han venido también de varios estados de México”, platicó el profesor Lara Durán.

Cuando tiene cosas repetidas las obsequia, le ha dado a los museos comunitarios de Umán, Chichimilá y Chikindzonot, entre otros sitios.

“Yo no vendo, no soy competencia de anticuarios”, aseguró el entrevistado.

Botellas de “Soldado de chocolate” de diferentes épocas, de Sidra Pino de 1857 cuando vendía agua mineral, las botellas blancas de la Cervecería Yucateca; en general el museo cuenta con más de 200 botellas diferentes y más de 500 vasos de casi todas las cervezas mexicanas y del extranjero.

Entre los artículos más raros está una imprenta que es manual, en México he visto en Santo Domingo. “Aquí por pláticas me enteré que estaban vendiendo una imprenta antigua, fui y la señora me pidió 5,000 pesos, le dije ‘se la compró ahorita y le pago 4,000’. Me dijo que iba a consultarle a su marido, y sí aceptó”, dijo.— Luis I. Alpuche Escalante

Recinto Colección de artículos de varias épocas

El Museo Lara se ubica en la calle 6 número 319 de la colonia Santa Rita Cholul.

En exhibición

“Tengo un arma de la Guerra de Castas de dos cañones que es difícil de conseguir, libros y más de 20 diccionarios diferentes”, señala el profesor Víctor Lara Durán.

Familia

Es hijo de Eduardo Lara Puerto y María Reyes Durán, a los 12 años de edad llegó a Mérida a estudiar en un internado, pues en su pueblo no había secundaria. Está casado con María Antonieta Díaz, tiene tres hijos: Cuauhtémoc, Xóchitl y Nicte Ha, y es maestro de primaria titulado en Ciudad Guzmán, Jalisco, “en esa época terminando la secundaria se podía estudiar para maestro”.

Trabajo

“Soy de la primera generación que entregó Torres Bodet, fui de los que empezaron a trabajar con los libros de texto gratuito y de ahí trabajé en varios estados: Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Yucatán”, indicó.