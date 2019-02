El notario Carlos Goff Rodríguez vuelve a su labor

Invalidan suspensión

Dos semanas después de que la Consejería Jurídica del gobierno del Estado anunció la suspensión por 180 días del notario Carlos Goff Rodríguez, debido a presuntas violaciones a la ley, un tribunal colegiado invalidó esa decisión y lo reinstaló en su puesto.

Según el propio Goff Rodríguez, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del XIV Circuito, con sede en esta ciudad, resolvió a su favor el 29 de enero y ese mismo día él reabrió su notaría.

El principal criterio del juzgado fue que mi caso “no era de interés público”, como decía la Consejería, afirma.

Goff Rodríguez, junto con el notario Mario Montejo Pérez, fueron suspendidos de sus funciones seis meses por el consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira.

Éste, en un acto sin precedente, anunció esa sanción en una conferencia de prensa en Palacio el 17 de enero, donde también dio a conocer la suspensión definitiva de 19 escribanos públicos.

(Ayer el funcionario ofreció dar a conocer en los próximos días su punto de vista sobre el tema).

La sanción en contra de Goff Rodríguez fue porque éste se negó a asistir a una junta de conciliación en el Consejo de Notarios para dirimir un conflicto con Edilberto Quintal López, quien lo contrató en 2012 para una operación de compraventa que quedó inconclusa.

Después del anuncio de su sanción, Goff Rodríguez solicitó amparo ante el Juzgado V de Distrito. Por lo general, dice, en este tipo de juicios casi siempre se otorga la suspensión provisional que luego, en otra audiencia puede convertirse en definitiva. “En mi caso, ese juzgado me negó indebidamente la suspensión provisional, por lo que me quejé ante el Colegiado”.

Éste resolvió en 48 horas (el magistrado moderador fue Jorge Enrique Edén Wynter García) y ordenó al Juzgado de Distrito otorgarle la suspensión provisional.

Ese tribunal convocó para ayer viernes a las 9:15 horas a la audiencia definitiva, pero decidió diferirla, informa Goff, para desahogar una prueba de inspección en los archivos de la Consejería Jurídica, tendiente a confirmar que esa dependencia ya tiene en su poder el desistimiento de Quintal López.

Luego de eso, el juzgado continuará con la audiencia para otorgarme la suspensión definitiva, añade Goff Rodríguez.

El Tribunal Colegiado notificó su resolución a la Consejería y ésta al Consejo de Notarios, cuya directiva en pleno acudió el miércoles a las oficinas del notario sancionado para reabrir sus libros. “Todo fue una faramalla, tardaron tres horas para redactar una hoja”.

¿Cómo explica esta actitud de la Consejería?, pregunta el Diario.

Quisieron dar un escarmiento, por eso de la mafia no sé qué m…

“Mafia inmobiliaria”.

Sí, que además no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo 15 años de notario y en ese tiempo han habido 15 quejas en mi contra, una por año, y todas se han resuelto; o sea, nunca he sido sancionado o suspendido. En este caso, si hubiera habido alguna falta me habrían amonestado, como sugirió el Consejo de Notarios, pero la Consejería se fue hasta la mayor amonestación, la suspensión de 180 días.

¿El notario Montejo Pérez también se inconformó?

No lo sé, pero le voy a decir que puedo atenderlo mientras esté inactivo, para que no pierda a sus clientes.

¿El Consejo le ha dado alguna explicación?

Nada, nada, no tiene idea, pero lo único que quiero es que no se metan conmigo, ni siquiera voy a las fiestas de los notarios…

Sobre este asunto, el presidente del Consejo de Notarios, Gonzalo Irabién Arcovedo, dice que, en efecto, se trata de una suspensión provisional ordenada por el Colegiado, en tanto se resuelve el asunto principal, “pero todavía hay que esperar”.

Según Goff, es inminente la suspensión definitiva en su caso, tras el desahogo de la prueba de desistimiento.

Eso no lo puede decir ni él ni nosotros, solo el juez que lleva el caso, responde el directivo.

“El desistimiento de Quintal López no es liso y llano, sino que está condicionado a que el notario cumpla con determinadas cosas”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

Carlos Goff Rodríguez

El presidente del Consejo de Notarios precisa cuestiones sobre la suspensión de Goff.

En espera

Al preguntarle si el desistimiento puede cancelar la sanción contra Goff Rodríguez, señaló: “Creo que no, pero, insisto, el caso está en manos del Juzgado de Distrito y su resolución se debe dar en los próximos días”.

Dictamen

Se le preguntó si es verdad que el Consejo recomendó solo la amonestación de Goff y no la suspensión. Respondió que “este asunto viene de la directiva del Consejo anterior y, la verdad, no me acuerdo, no tengo el dictamen a mano”.

No tiene información

Negó que sepa algo de Mario Montejo Pérez, quien junto con Goff fue suspendido seis meses. “Pero lo más seguro es que se vaya por el tribunal administrativo”.