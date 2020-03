El nuevo endeudamiento del gobierno estatal es un mal necesario, opina politólogo

“Sensato” pedir un préstamo por la contingencia

La solicitud de crédito que realiza el gobierno del Estado para afrontar la crisis de salud y económica por el coronavirus Covid-19 es una decisión sensata y la etiquetaría como “un mal necesario”, manifestó el politólogo Juan Pablo Galicia Nahuatt al opinar sobre la oposición del PRI y el PRD a otro endeudamiento del Ejecutivo yucateco.

La directiva estatal y sectores del PRI se oponen al nuevo crédito y piden una reasignación de presupuesto. Asimismo, la bancada de este partido en el Congreso y el diputado perredista Alejandro Cuevas Mena advirtieron que no aprobarían la solicitud del gobernador Mauricio Vila Dosal —del PAN y Movimiento Ciudadano— de contratar una deuda total de $3,228 millones por la emergencia del Covid-19.

“Es una decisión difícil. Sí podríamos etiquetarlo como un mal necesario”, señaló el académico de la Universidad Modelo.

“Hay que recordar que el gobierno de Yucatán tiene un recorte presupuestal por la baja transferencia de recursos federales. No hay aumento presupuestario porque cancelaron el cobro del Derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública, dinero del que ya no dispone”.

“El dinero del presupuesto 2020 ya está etiquetado, mover un peso implicaría mover las finanzas y restarle dinero a otras áreas”, apuntó.

Asimismo, dijo que aunque pese, duela y tenga costo político, el crédito es la decisión más sensata del gobierno y es lo que impedirá quitarle dinero a otros rubros que también son necesarios para la reactivación económica después de la pandemia.

“En los próximos meses la economía yucateca necesitará dinero. No nos podemos dar el lujo de quitar y devolver recursos en el presupuesto”.— Joaquín Chan C.

Norma financiera

Si el gobierno cumple los requisitos de la Ley de Disciplina Financiera, no debería repercutir en las finanzas del Estado porque esa ley no permite el endeudamiento si éstas no son sanas ni se tiene la capacidad de devolver el crédito a largo plazo, explicó Juan Galicia Nahuatt.

