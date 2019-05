El nuevo reto de Yucatán

El Estado quiere prepararse parala Industria 4.0

Yucatán se está preparando para afrontar con éxito la cuarta revolución industrial, la que transformará los procesos de producción con sistemas y tecnologías inteligentes como la robótica, la analítica, el Big Data, el internet de las cosas… y cuyo impacto alcanzará no sólo a las empresas, sino a toda la sociedad.

La también llamada Industria 4.0 ofrece muchas oportunidades y no las queremos desaprovechar, señaló ayer Bernardo Cisneros Buenfil, titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), al inaugurar un foro sobre el tema en la Facultad de Ingeniería de la Uady.

En su breve intervención, el funcionario dejó un mensaje muy claro: Yucatán quiere posicionarse como una de las zonas más preparadas para afrontar los retos de la digitalización. “Hay muchos desafíos, están aquí hoy, pero los vemos con entusiasmo. Tenemos que decidir cómo construir las capacidades para afrontarlos”.

Miedo al futuro

Existen muchos prejuicios sobre la era digital que se avecina, una enorme incertidumbre, muchos temores: que si los robots dejarán sin empleo a millones de seres humanos que quedarán desamparados, que si la inteligencia artificial creará máquinas que cobrarán conciencia de sí mismas…

Todo eso es producto de la confusión y el desconocimiento, advirtió Alfred Rodríguez, embajador en México de la Alianza Industria del Futuro, una iniciativa que Emmanuel Macron, presidente de Francia, puso en marcha en 2015, cuando era ministro de Economía.

La iniciativa promueve la modernización del sector industrial francés, poniendo énfasis en las Pymes (pequeñas y medianas empresas), a las que se apoya en la conversión de su modelo económico en un esquema digital, explicó. “O sea, se trata, entre otros aspectos, de modernizar las herramientas de producción de las distintas compañías”.

Para Francia, dijo, un hecho fundamental es que la política pública industrial se basa en el ser humano. “Todo arranca no con los robots, no con la inteligencia artificial, sino con la persona. Si no nos ocupamos de la gente, de capacitarla, de darle las herramientas que necesita, no podremos hacerle frente al tsunami que estamos viviendo y que terminará por ahogarnos”.

Transformar el modelo de producción actual integrando las nuevas tecnologías es una tarea compleja. En este sentido, una de las estrategias de Francia es buscar alianzas, “gente con la que podamos desarrollar industrialmente productos, servicios, con la que podamos entrar al mundo de la cuarta revolución industrial”, señaló Rodríguez. “Y México, por su potencial, fue escogido como uno de esos socios”.

No hay por qué desconfiar de la Industria 4.0, “porque no se trata de un problema tecnológico, sino de un problema de política pública y educativa”, señaló Rodríguez, en alusión a otros miedos sobre este nuevo paradigma: que se agrande la desigualdad social entre quienes estén dentro y quienes queden fuera de la economía digital y que México quede rezagado y se acentúen sus crisis económicas al no generar valor y riqueza.

Ante el futuro, el país tiene que formar las competencias y talentos que va requerir esa nueva realidad. “No hay que olvidar que el sistema educativo es el catalizador de la industria”.

“La transformación digital no es un fin, es un medio para reinventar la organización del trabajo, centrado en la gestión de las competencias individuales y colectivas dentro de un ecosistema y no solamente dentro de una empresa”, añadió. “No hay que proteger los empleos, sino proteger a los empleados”.

Talento humano

De la misma opinión fue José Omar Villarreal Ochoa, director general adjunto de Promoción y Desarrollo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer). “En el mundo todos hablan de la automatización, la digitalización y robotización, es decir, de los elementos que conforman la cuarta revolución industrial, pero tenemos que incluir un tema que es fundamental: el talento y las habilidades de las personas”, coincidió con Rodríguez.

“Hay que dejar de ver a la Industria 4.0 como una amenaza para verla como una oportunidad de desarrollo para el país y para el estado. Hay que apostar por la innovación y el emprendimiento”.— Mario S. Durán Yabur

Foro Cuarta revolución

“Retos y oportunidades de Yucatán ante la industria del futuro” se realizó ayer.

Objetivo

El objetivo del evento, al que asistieron representantes de instituciones francesas y yucatecas, fue el intercambio de información y experiencias relativas a los desafíos y las oportunidades que plantea la cuarta revolución industrial.

Organización

Colaboraron con Siies en la organización del evento el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), la Alianza Industria del Futuro de Francia y la Cámara de Comercio Franco Mexicana. La sede fue el Auditorio General de la Facultad de Ingeniería de la UADY.