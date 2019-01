El pago de un laudo de Motul irá al Colegiado

Enviarán caso a tribunal federal

Será el Tribunal Colegiado de Circuito el que ahora determine si hay desacato o son válidos los argumentos presentados por los poderes Legislativo y Ejecutivo para no intervenir en el conflicto de los laudos que se niegan a pagar los ayuntamientos, dijo ayer César Antuña Aguilar, presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

El funcionario recordó que son siete los casos que están en el Colegiado de Circuito, y está por enviar cinco más, contra otros ayuntamientos de Yucatán.

Ayer informamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo del Estado respondieron al tribunal que están impedidos para intervenir y ver que se pague el laudo que ganó una exempleada municipal de Motul, como se les ordenó.

El magistrado presidente del tribunal declaró que el próximo lunes o martes a más tardar turnará esta respuesta al Colegiado de Circuito, para que ahí se decida lo que procede.

Casos

Antuña Aguilar informó que este caso de Motul es solo uno de siete municipios que están en el mismo proceso en el Colegiado, los otros corresponden a Tecoh, Tekax, Tekantó, Seyé, Tixkokob y Kanasín, que también podrían ser enviados al Congreso y Ejecutivo estatales.

Además —continuó el entrevistado— próximamente turnará al mismo colegiado otros laudos que se niegan a pagar los municipios de Tecoh, Hoctún, Halacho, Umán y Tixpéhual.

Al parecer el enviar estos casos al Congreso y Ejecutivo estatales obedece a que las medidas que ya se aplican de destituir a los alcaldes que no cumplen con los laudos no resuelven este problema, y se está buscando otras opciones que si lo hagan.

El magistrado confirmó que son muchos los laudos pendientes que no se pagan, el caso de Motul que llegó al Congreso es un proceso que ganó la demandante desde 2015, y hasta la fecha no se lo pagan, argumentando que no se cuenta con recursos suficientes para cubrirlo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA