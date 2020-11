“El país entrará en crisis de salubridad'': Cecilia Patrón

Advierte Cecilia Patrón de una reforma en salud

Es posible que el próximo año los mexicanos tengamos que evitar enfermarnos o tener accidentes, ya que el país entrará a una crisis en el tema de salubridad, al aprobarse que se le quite 33 mil millones de pesos al Fondo para la Salud del Bienestar, dijo la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, quien desde hace varias semanas ha defendido que no se apruebe y ha reclamado en el Congreso de la Unión la gravedad de que el dinero de ese fondo pase a la tesorería personal del presidente, donde no se sabe ni se sabrá su destino.

Con ello prácticamente queda condenada la vida de los mexicanos que antes tenían acceso a tratamientos gratuitos o a bajo costo, apuntó la legisladora en un comunicado.

Por eso, recomendó a las familias mexicanas: evitar que se enfermen, confiar en la medicina preventiva y mejorar la alimentación para que ayuden a elevar la salud de la población y con ello contrarrestar lo más posible las enfermedades.

“Parece una pesadilla lo que estamos viviendo, pero hoy (los diputados de Morena) nos dan la razón en lo que tanto hemos dicho: quieren tapar el boquete fiscal que tienen en la Ley de Ingresos (2021), con recursos del Fondo para la Salud del Bienestar hacen que el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) entregue a la Tesorería de la Federación, un total de 33 mil millones de pesos” reclamó en tribuna y ante el pleno del recinto legislativo de San Lázaro, a la bancada de Morena y sus aliados”.

Sean claros..

“Que no nos vengan a decir que este respiro es para apoyar a la salud, sean claros les pedimos que nos digan el destino de ese dinero y se negaron a especificar en lo gastarán, y se negaron porque sinceramente no es para apoyar la salud sino para apoyar cualquier necesidad de gasto que se tenga la Secretaría de Hacienda o mejor dicho en Palacio Nacional”.

La diputada panista recordó que la bancada de su partido ha sido crítica siempre y más ahora que no se ha dado prioridad a la reactivación económica, que se ha dejado en el abandono a los pequeños negocios, csobre todo, al sector restaurantero donde hay gran cantidad de empleo: los meseros, garroteros, la cajera.

“Para esa gente que lucha todos los días por salir adelante también hemos propuesto el Ingreso Básico Universal, como una especie de seguro de desempleo, que por cierto hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste recomendar esta propuesta ante el disparo de la pobreza laboral mexicana.

“Es de verdad incomprensible que en plena crisis sanitaria donde más se ha visibilizado lo esencial que es invertir en salud, se hayan atrevido a quitarle recursos al Fondo de la Salud, eso es una traición y es un robo al pueblo de México, a su salud y a su tranquilidad, ahora, además de no contar con una buena estrategia de atención a la pandemia, con cifras imparables en el número de contagiados y lamentables pérdidas de vidas humanas, en su lugar existe un incremento sustantivo que lo que tendríamos que estar viendo, un incremento sustantivo al presupuesto.

Expuso que durante el análisis de la minuta, en la Comisión de Hacienda -de la que ella es integrante-, se defendió el presupuesto de ese Fondo y además se solicitó que se asiente en el dictamen, que el Gobierno Federal ha venido reduciendo la cantidad de recursos de este en el orden de 7 mil 671 millones en 2018 a 2 mil 854 millones de pesos en 2019.

Advirtió que el Gobierno no está tomando decisiones que abonen al crecimiento y la recuperación económica del país, porque no lo entienden o porque no lo quieren entender, porque su visión es política e ideológica y, por si fuera poco, estos dictámenes además de no ayudar estorban abandonando también a los gobiernos que están trabajando para recuperar sus economías.

“Yo puedo poner el ejemplo del estado de Yucatán, donde se ha dado el seguro de desempleo y se han dado incentivos fiscales a los negocios de los yucatecos, sigamos ese ejemplo, eso es lo que quisiera yo ver este Gobierno federal.

Dijo que para Yucatán, para los demás estados del país y para todos los municipios de México es muy preocupante esta ley ingresos y en sí toda esta propuesta de paquete económico para el 2021.

Las y los mexicanos, sus negocios, su salud y su seguridad están en completo abandono por supuesto que por estas razones las y los legisladores de Acción Nacional no podemos aprobar esta ley de ingresos porque estamos del lado de los ciudadanos.