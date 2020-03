El PAN no descarta que haya otros “destapes” en Yucatán

Pronunciamiento de Raún Paz fue “a título personal”

Política y gobierno

Dirigentes del PAN en Yucatán coincidieron ayer en que aún no son los tiempos electorales, al menos en este partido, donde están enfocados más en trabajar en sus reformas estatutarias, incluso en las de las leyes electorales, pero no en “destapes” como hizo anteayer Raúl Paz Alonzo, senador de ese instituto político, y no descartan que eso propicie otros pronunciamientos similares.

“Nosotros estamos concentrados en los programas de trabajo del partido, definitivamente estos no son momentos electorales, no son tiempos de hablar de candidaturas en esos días”, dijo Asís Cano Cetina, presidente del Comité Estatal del PAN.

“No son los tiempos para eso, las aspiraciones políticas del senador Raúl Paz fueron comentarios que hizo a título personal y en ese sentido en el partido se respeta la libre expresión, pero definitivamente estos no son tiempos electorales, no en este partido”, coincidió Cecilia Patrón Laviada, presidenta del Comité Municipal del PAN en Mérida.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

