Hoy únicamente importa “el poder por el poder”

Desde hace muchos años el PAN perdió el rumbo en su lucha contra la corrupción, entre otras cosas, porque sus dirigentes “adoptaron una palabra muy priista, ‘power’; es decir, el poder por el poder”, advierte el exgobernador de Yucatán Patricio Patrón Laviada.

Como consecuencia de esto, dice, los políticos de Acción Nacional comenzaron a creer que iniciaban una nueva forma de gobierno, cuando en realidad era la misma receta antigua: “zanahoria y trancazos”.

En la quinta entrega de la entrevista con el Diario, Patrón Laviada, el primer panista en ganar la gubernatura de Yucatán y consejero nacional de ese partido durante varios años, lamenta la pérdida de los valores democráticos en Acción Nacional.

También explica las causas de la salida de Joaquín Díaz Mena del PAN.

Respecto a la corrupción, afirma que en su lucha contra este problema, en lo interno y externo, el PAN “perdió el rumbo hace más de 10 años” debido “a una palabra que nos vino a destruir, una palabra muy priísta: ‘power’, que significa la locura por el poder”.

“Hacer lo que fuera por (mantener) el poder” se convirtió en el país y en Yucatán, según creencia de muchos dirigentes de Acción Nacional, indica el entrevistado, “en una nueva forma de hacer gobierno, aunque ésta no tuviera nada de nueva”.

Zanahoria y trancazos

“Es la política del ‘trucutú’, que existe desde que se inventó la política, la práctica de dar zanahorias y trancazos, una tranca y una zanahoria, así lo ha manejado el PRI toda la vida”.

Para precisar, pregunta el Diario, esto que nos cuenta, ¿ocurre, también en Yucatán?

“Sí, y los panistas de aquí empezaron a declarar que había que saber manejar el ‘power’; es decir, el poder, cuando el PAN había luchado toda la vida precisamente en contra de eso. La lucha del PAN ha sido en contra del poder por el poder y a favor del poder al servicio de la sociedad. No el poder usado en contra del enemigo, en contra del partidario, sino el poder para servir, no para mantenerse en el poder”.

Según Patrón Laviada, “en el PAN esto se convirtió en un lema y muchos panistas, hoy por hoy, se sienten orgullosos de saber manejar el poder por el poder”

¿Comparte la opinión de que en el país Acción Nacional está secuestrado por una fracción interna, que designa a los candidatos y decide quienes ascienden en la estructura y quienes no?

“Hay un problema en el PAN no solo nacional, sino en los estados en general, que muestra la pérdida de esa doctrina democrática del PAN, esa doctrina cívica, según la cual el ciudadano era bienvenido al partido y que mientras más gente de fuera llegara, mientras más se buscara a los mejores para servir a la comunidad y no servirse ella, pues mejor sería para el partido. Esto se ha ido perdiendo”.

Reparto de “huesos”

Él exgobernador añade que los grupos son ahora los que empiezan a dominar al interior del partido y son los integrantes de estos grupos los que hablan de “esta palabrita del poder por el poder, que es desastrosa para el partido”.

“Hoy los líderes se sienten muy chéveres, muy capaces, porque según ellos saben manejar el poder, es decir, saben repartir los “huesos” entre sus amigos cuando llegan al poder” y por si fuera poco, “creen que son muy buenos políticos, cuando en realidad son pésimos políticos, verdaderos ‘trucutus’ de la política rupestre, como decía Manzanilla” (Víctor Manzanilla Schaffer exgobernador del estado), y esto es una tragedia”.

De nuevo una precisión, interrumpe el Diario, ¿Esto ocurre a nivel del país y también en los estados, incluyendo éste?

“Sí, sí, hay muchísimos políticos nacionales y yucatecos que consideran que la política así es, que el panismo, así es”. Ven normal que los “liderazgos” se pongan de acuerdo para designar candidatos, sin preguntar a los panistas su opinión. “Esto es una tragedia completa”.

¿Esta actitud de los “liderazgos” explicaría la salida de Joaquín Díaz Mena del partido?

“En parte sí, pero también, hay que decirlo, ‘Huacho’ participó en ello, él aceptó esas reglas del juego. Estaba seguro de su popularidad, de que era un candidato fuerte a la gubernatura y que si no lo conseguía, le darían la senaduría”.

De acuerdo con Patrón Laviada, Díaz Mena estaba seguro de que se cumpliría ese pacto en el PAN, promovido por su entonces presidente, Ricardo Anaya, quien buscaba a su vez la candidatura a la Presidencia, y por eso promovería la designación de los mejores candidatos en cada estado.

“Anaya y su banda”

“Huacho’, sin duda, era uno de los mejores candidatos, ‘Huacho’ aportaba”, considera Patrón Laviada. “Sin embargo, a la hora de la verdad, esa lógica sencillamente no funcionó. Los compromisos de Anaya y su banda se impusieron por encima de la popularidad de los candidatos”.

¿Anaya “y su banda” son, entonces, los responsables de la salida de Díaz Mena del PAN?

“Sí, sin duda alguna. Una serie de compromisos y acuerdos copulares originaron la salida de ‘Huacho’. El pacto para elegir a los mejores, a los que tuvieran más prestigio, más experiencia, simple y sencillamente no se cumplió y por eso él se fue”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

PanistasA revisión

Patricio Patrón Laviada critica el método de selección de candidatos en el PAN.

”Tragedia completa”

Según el exgobernador, muchísima gente en Acción Nacional ve normal que los llamados “liderazgos” del partido se pongan de acuerdo para designar candidatos, sin preguntar su opinión a los panistas. Dice que "esto es una tragedia completa".

Olvido

“Yo entiendo que pueda haber un momento especial en que sean necesarias las designaciones, eso no me asunta en ningún momento”, añade, “pero no hay que olvidar que la fortaleza principal del PAN era la democracia, éramos escuela ciudadana y teníamos que dar ejemplo a nivel nacional de democracia”.

¿Y la democracia?

“Hace mucho tiempo que Acción Nacional no hace ese esfuerzo por demostrar que la democracia es la mejor forma de gobierno”, dice.