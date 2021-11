El PAN Yucatán expresa temor por “mala distribución del gasto”

El PAN defiende el presupuesto alternativo 2022

Asís Cano Cetina, presidente del PAN Yucatán, señaló que el gobierno federal y los legisladores federales de la 4T no contemplan un presupuesto 2022 que aborde las prioridades de las y los mexicanos desde lo local, especialmente en momentos en los que la pandemia por el Covid-19 ha afectado de manera importante la economía del país.

En un comunicado se indicó que el dirigente panista subrayó que “la inflación se ha disparado, el precio de la gasolina se mantiene al alza, no se ha recuperado el índice de empleos que se tenía antes de la pandemia, el gobierno federal ha generado un mayor número de pobres por su inexistencia o malas políticas de desarrollo y se están destinando recursos a obras faraónicas”.

“Como lo hemos señalado en otras ocasiones, el PAN Yucatán lamenta que no se tome en cuenta a los municipios como actores primordiales para impulsar la reactivación económica. Todo parece indicar que la 4T está olvidando a los municipios en este proceso de reactivación o por lo menos no lo está haciendo en los sitios donde no gobierna”, dijo.

En tal sentido, el panista señaló que “el presupuesto alternativo 2022 se enfoca de manera especial a reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa, fortalecer a los municipios y estados y se destinan recursos para un paquete de asistencia social que apoye a las y los mexicanos por igual y a los que realmente lo necesitan”.

Cano Cetina indicó que existe un fuerte compromiso, pero también preocupación por la mala distribución del gasto, por parte de alcaldes emanados del PAN Yucatán, por lo que estuvieron presentes en un foro de análisis del presupuesto en la Cámara de Diputados los munícipes de Mérida, Kanasín, Ticul, Umán, Tekax, Progreso, Kinchil, Teabo, Mayapán, entre otros, quienes también buscan un diálogo con los legisladores federales para que se cuente con un presupuesto que atienda de manera prioritaria las necesidades de sus comunidades.

“Es importante señalar que el objetivo principal es que las familias tengan un ingreso y vida digna y eso es algo que como PAN Yucatán respaldamos en el actuar de nuestra dirigencia nacional y de las y los alcaldes yucatecos”, reiteró.

Subrayó que el presupuesto alternativo prevé reasignar $190,000 millones hacia un programa emergente que aumente el gasto en 92 programas presupuestales que garanticen la reactivación económica. Son 4 los ejes prioritarios: Federalismo (78,178 mdp), Reactivación económica (47,602.9 mdp), Impulso a la mujer (4,738.7 mdp) y Política Social (59,479.6 mdp)

En contraparte, se propone reducir en 50% las asignaciones a las mega obras sexenales: Refinería Dos Bocas, Corredor Interoceánico y el Aeropuerto de Santa Lucia (que representan $60.8 mil de millones), así como ajustar $14.4 mil millones (mmdp) al Programa Sembrando Vida, $5.4 mil millones del programa Prevención para el Desarrollo de los Trenes de Carga, $2 mil millones de viáticos de los Servidores de la Nación y por último $107.3 mil millones correspondiente a reducciones en gastos de operación diferentes a salarios, subsidios y transferencias.

De acuerdo al planteamiento que se presenta, se priorizan recursos para fortalecer la inversión pública, ramo 33, seguridad, medio ambiente y ramo 23; apoyo al empleo, seguro de desempleo, al campo y a las Pymes; Programa de estancias infantiles, fortalecimiento a la salud mental, atención y prevención de la violencia contra la mujer; y, ampliación en el gasto público a programas para la salud, educación, comunidades indígenas, infraestructura escolar, entre otros.

La propuesta de presupuesto alternativo 2022 fue presentado por las dirigencias nacionales de la alianza legislativa Va por México.