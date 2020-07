El PAN Yucatán ve "cálculo político" en la negativa del Congreso a empréstitos

"Las razones políticas y partidistas fueron las que prevalecieron en el Congreso de Estado ante la importante y crucial tarea que tenían por delante algunos legisladores para facilitar e impulsar la recuperación económica de algunos municipios", indicó Asís Cano Cetina, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), según un comunicado.

Cano Cetina destacó que son los estados y los municipios los que están enfrentando con sus “recursos ordinarios” problemas severos que están generando un impacto negativo en las economías y, por consiguiente, la pérdida de miles de empleos, el cierre de cientos de negocios y lamentablemente más personas en situación de pobreza.

“De nuevo algunos legisladores confunden ser oposición con apostarle al fracaso de los gobiernos panistas, porque están condenando a miles de familias a no contar con los recursos necesarios y no poder acceder a un empleo bien remunerado. No había pretextos jurídicos y financieros para no apoyar a los municipios, sobre todo porque las autoridades han presentado de una manera sólida y consistente sus necesidades financieras y de obras a favor de la población, como es el caso de Mérida que no arrastra deuda y tiene un manejo adecuado de sus finanzas públicas, lo que le ha dado la posibilidad de contratar este tipo de financiamientos".