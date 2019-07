El plátano y mango, muy populares

El 90% de lo que tiene la Central de Abasto es de fuera

El 90% de los productos que recibe la Central de Abasto de Mérida proviene de otros estados de la República, principalmente de Veracruz, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Sonora, informó Roberto Felipe Osorio Robertos, administrador general.

El funcionario indicó que tan solo un 10% de lo que ingresa es producto local debido a que la mayor parte de este se comercializa en el tianguis de la Casa del Pueblo, el cual es un espacio particular.

De acuerdo con lo ingresado en este primer semestre del año a la Central de Abasto, el plátano, el mango y la papa encabezan la lista de preferidos por los yucatecos con 6,052; 4,242, y 2,104 toneladas, respectivamente, le siguen la piña con 1,051 toneladas provenientes de Tabasco y Veracruz y los cítricos con 736 toneladas de las cuales 720 son de Yucatán y 16 de Campeche.

Atrás viene el tomate con 707 toneladas, luego la sandía con 498 y el aguacate con 315 toneladas. Del tomate 602 toneladas provinieron de Campeche y 33 de Yucatán, el resto fue de Ciudad de México y Puebla y en aguacate el fuerte con 106 toneladas fue de Michoacán, seguido de Nayarit, Sonora, Ciudad de México y Chiapas.

Para el segundo semestre del año se prevé la llegada de manzana, pera, uva, kiwi y otras frutas de la época.

Otros predilectos son la cebolla (725 toneladas), chile (48 toneladas 100% yucatecas), tamarindo (32) y papaya (21 e igual 00% yucatecas).

Osorio Robertos comentó que durante 2018 se recibieron en la Central de Abasto 86,246 toneladas de unos 40 productos diversos y en lo que va de este 2019 (enero-junio) la cifra es de 43,123.

Explicó que hay productores que sus existencias ya están apalabradas con algunos supermercados o distribuidoras de otros estados y ellos vienen por ese producto, ya saben para donde van o lo llevan directo.

Dijo que el cobro en la central se hace por la entrada de camiones, se maneja un tema ya no de pesos, ahora se le llama Unidad de Medida y Actualización (UMA), y una de ellas equivale a $84.49.

“Así está regido de manera federal, y por Umas, se les cobra a los que entran a descargar a la central, principalmente son los tráileres que vienen de otros estados”, apuntó el entrevistado.

“Tratamos de darle más vida a la central, esa es la indicación del alcalde, fue fundada en 1981, llevamos más de 35 años y sentimos que todavía no ha repuntado como debe de ser, pero trabajamos con ese tema, hay cosas que no se han podido hacer y estamos en eso”, aseguró Roberto Osorio.

Con relación al producto yucateco, dijo ser mínimo lo que entra a la Central, tan sólo un 10% del total y se enfoca al chile habanero, el plátano macho y la papaya, productos locales por los que acude la gente al lugar.

Indicó que los productos locales vienen de Oxkutzcab, Ticul, Tekax, todo ese sector citrícola, son los principales, pero aunque deberían entrar a la Central de Abasto no lo hacen y se dirigen a la ex Casa del Pueblo donde en la parte de atrás funciona un tianguis de frutas, los cuales deberían de estar en la central, pues como su nombre lo dice, es la central donde se va a distribuir o abastecer una ciudad de productos, lo cual no se hace por completo. — Luis Iván Alpuche Escalante

Por ahora, dijo el funcionario, estamos en acciones internas, realizando algunos trabajos para mejorar las instalaciones como la señalización.

Sede Mercancías

Más de la entrevista con Roberto Osorio Robertos, administrador general de la Central de Abasto.

Orden

“Antes los tráileres venían y se estacionaban donde más les gustaba, ahora no, ya está definido dónde deben estar, qué hacer, dónde dejar su remolque, etcétera, hay orden y en eso estamos trabajando, en cuestiones internas de la central”, dijo.

Instalaciones

Aseguró que se quiere hacer las cosas lo más transparente posible para que el consumidor acuda a la central, la cual cuenta con tres naves cada una con un promedio de 30 a 40 bodegas. Las naves 1 y 2 son de menudeo y las siguientes de mayoreo, se cuenta con 141 bodegas y 70 comerciantes. Fue fundada en 1981.