El popular tianguis de San Roque, suspendido y con vigilancia policiaca

La Policía vigila que no laboren los tianguistas

Los alrededores del mercado San Roque, en la colonia San José Tecoh, amanecieron ayer con vigilancia de la Policía Municipal, con conos naranjas enfilados a lo largo de las aceras y la explanada del estacionamiento para evitar que comerciantes ocuparan los espacios, operación que generó un panorama de desolación.

El tianguis que se instala en los alrededores del mercado San Roque le da vida a este sitio los domingos, atrae a mucha gente de las colonias populares del llamado sur profundo de Mérida y aumenta las ventas de los locatarios del centro de abasto.

Sin embargo, las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias para evitar la aglomeración de personas, y con ello la propagación del coronavirus, impactó en la afluencia y los ingresos de los vendedores.

También dejó en claro que en esta zona no hay un entendimiento sobre los riesgos de contraer el virus porque la gente no aplica el distanciamiento social de metro y medio, la inmensa mayoría no usa cubrebocas, en los negocios no hay gel antibacterial a disposición de los clientes y la convivencia es como si no hubiera una pandemia.

Hay una manta del Ayuntamiento de Mérida dentro del mercado con las recomendaciones básicas de higiene y advertencias sobre el Covid-19, pero por las pocas medidas sanitarias que existen en ese centro de abasto se entiende que no les hacen caso.

Lilia Pat Gómez tiene un pequeño local de venta de bisutería en el mercado de San Roque y comentó que cuando se instala el tianguis vende de $500 a $400 al día, pero el domingo pasado solo obtuvo $80.

El puesto con mayor actividad fue la pollería “La Granja” donde había fila de compradores casi encimados entre sí.

Lo mismo las cocinas económicas “Doña Mary” y “Cati”, que vendieron comida casera y antojitos yucatecos.

Los demás negocios son una frutería, una tienda de abarrotes, un local que vende artículos de madera y artesanías, un local de venta de ropa y zapatos y dos carnicerías.

“Está muerto el mercado. Si estuviera el tianguis, a esta hora estaría lleno todo el lugar, no hay gente porque lo que atrae es el tianguis”, señaló la locataria.— Joaquín Chan Caamal

Poca gente

Casi la tercera parte del mercado de San Roque está inactiva por falta de vendedores y varios locales sirven como almacén.

Negocios populares

