“El PRI debe reflexionar”

Víctor Caballero Durán: “Seguiré siendo priista”

El asumir el liderazgo de una organización altruista internacional como el Club Rotary de Montejo no significa que Víctor Caballero Durán dejará las actividades políticas, según dijo ayer el exintegrante del gabinete de Rolando Zapata Bello y excandidato a la alcaldía de Mérida del PRI en las elecciones de 2018.

“Hace 35 años que soy priista y seguiré siendo priista. Me mantendré en la política”, dijo Caballero Durán en su primera reaparición pública como protagonista en esta ciudad después de que perdiera la elección hace ya poco más de tres años.

“De los resultados que tuvo el PRI en estas elecciones te podría decir que no son los que nos hubiera gustado, y eso nos obliga a los priistas a reflexionar sobre todo lo ocurrido”, indicó el exsecretario general de Gobierno y de Educación en la administración estatal anterior.

Consideró que los resultados del PRI en las pasadas elecciones influyeron varias circunstancias externas, pero también muchas internas, a las que no se les dio la importancia y menos la atención necesaria.

Entrevistado en la sede del Rotary International Montejo, poco antes de que asumiera la presidencia de esta organización civil, el exfuncionario y exdirigente priista precisó que sus actividades como rotarista no son impedimento y menos significa que no pueda continuar sus actividades en la política.

“Participo activamente con los Rotarios desde hace más de 10 años, aún cuando era funcionario municipal o estatal, y mantenía actividades en mi partido. Nunca interfirió o fue impedimento lo uno con lo otro”, dijo.

“Desde ese tiempo me he mantenido en la política y al mismo tiempo participo en Rotary International. No es nada nuevo para mí”, afirmó el exfuncionario, quien también fue diputado local.

Aunque se le había visto en actividades de su partido y tal vez hasta en las campañas pasadas, Caballero Durán no había encabezado actos públicos, menos hablado de la política y su partido desde la elección local de 2018, cuando fue candidato a la alcaldía de Mérida y perdió ante el panista Renán Barrera Concha.

Ayer, aunque de manera breve poco antes de que iniciara la ceremonia para que asuma la presidencia del Club Rotarios Montejo, el priista descartó sin titubear que por este cargo altruista ya no participe en la política.

Sigue en el PRI

Recordó que es priista desde hace 35 años y lo seguirá siendo. No por ser dirigente en Rotarios dejará de participar activamente en su partido y en la política, más ahora con los malos resultados del PRI en las elecciones pasadas.

Caballero dijo que se mantiene atento de lo que pudiera acontecer y en lo que pudiera participar.

Hablando de su partido y los malos resultados electorales que tuvo en las votaciones del pasado seis de junio, el priista admitió que le gustaría que hubieran sido mucho mejores de lo que resultó, pero es lo que se dio.

“Lo que si debemos considerar es que estos malos resultados nos obligan a los priistas a hacer una reflexión sobre todo lo que sucedió”, indicó.

“Nos debe alentar a analizar y trabajar en cómo revertirlo, en luchar por sacar adelante al PRI”, recalcó.

En opinión del nuevo dirigente rotarista, su partido, “debió poner en acción a la militancia, involucrar y trabajar con todos. Por el contrario, se descuidó mucho no solo este aspecto, sino que tampoco se le dio la importancia debida a lo que sucedía internamente, a los desprendimientos y los rompimientos internos”.

“No se atendió como debiera, menos con la oportunidad necesaria”, sostuvo.

Caballero Durán agregó que también influyeron mucho diversas circunstancias y factores externos.

Por ejemplo y sobre todo, añadió, que otros partidos participaron en las elecciones con mucho más recursos económicos que el PRI.— David Domínguez Massa

PRI Comicios locales

Víctor Caballero hizo una serie de declaraciones sobre el PRI, que retrocedió en los comicios

Malos resultados

Rotarios

Ayer asumió la presidencia del Club Rotario Mérida Montejo, con lo que reapareció en la escena pública.

Cargos

Víctor Caballero Durán fue secretario general de Gobierno y de Educación en el gobierno de Rolando Zapata Bello. También ha sido diputado local por el Partido Revolucionario Institucional.