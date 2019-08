Carlos Sobrino Sierra, Francisco Torres Rivas y Víctor Cervera Hernández en conferencia de prensa con motivo del aniversario luctuoso de Víctor Cervera Pacheco (Foto de Fernando Acosta Yam) Carlos Sobrino Sierra, Francisco Torres Rivas y Víctor Cervera Hernández en conferencia de prensa con motivo del aniversario luctuoso de Víctor Cervera Pacheco (Foto de Fernando Acosta Yam) Carlos Sobrino Sierra, Francisco Torres Rivas y Víctor Cervera Hernández en conferencia de prensa con motivo del aniversario luctuoso de Víctor Cervera Pacheco (Foto de Fernando Acosta Yam) ❮ ❯

MÉRIDA.— En el marco del aniversario número 15 del fallecimiento del exgobernador Víctor Manuel Cervera Pacheco, su hijo Víctor Cervera Hernández sostiene que el mejor legado que dejó su padre, en sus dos períodos de gobierno, es la creación de infraestructura del futuro que construyó y que hoy es base del desarrollo económico del Estado.



Citó dos ejemplos: la construcción del Puerto de Altura de Progreso y el Centro de Convenciones Siglo XXI, que hoy está en proceso de ampliación.



Destacó que el mismo gobernador panista, Mauricio Vila Dosal, reconoció que pese a las críticas que recibió en su momento, Cervera Pacheco tomó la decisión de construir el Centro de Convenciones.



Te puede interesar: En marcha la remodelación del Centro de Convenciones Siglo XXI

En rueda de prensa en la Casa del Pueblo, Cervera Hernández, Francisco Torres Rivas, presidente del comité directivo estatal del PRI, y Carlos Sobrino Sierra, miembro del comité organizador del aniversario, confirmaron el programa de actividades de esta conmemoración programada para el domingo 18:



A las 8:30 horas el padre Lorenzo Mex Jiménez ofrecerá un servicio religioso en la iglesia de San Sebastián en memoria del político originario de Dzemul.

9:30 horas, ofrenda floral y guardia de honor en el Panteón Florido, donde está la tumba del gobernante.

10 horas, los priistas rendirán un homenaje luctuoso en la Casa del Pueblo, en lo que será el evento principal por la concurrencia de la militancia, funcionarios, alcaldes y dirigentes.



Legado de Cervera Pacheco y el PRI

En la conferencia Cervera Hernández respondió preguntas sobre el legado de su padre y la situación actual del PRI.



Consideró que el partido es la fuerza número 1 del Estado, aun cuando no tiene la gubernatura, no es un partido acabado y para que vuelva a gobernar Yucatán necesita del trabajo conjunto de todos los priistas “porque una elección no depende solamente del candidato, de la campaña, de la estructura y la fuerza de movilización sino de un buen trabajo político”.



¿Cómo pueden decir que es el más perjudicado?

“En el caso de Yucatán, un partido que tiene la mayoría de diputados, que ganó la senaduría por mayoría, que es la misma base electoral de la gubernatura, que tiene la mayoría de alcaldes, ¿cómo pueden decir que es el más perjudicado?”, señaló.



“Desgraciadamente hace falta conciencia y que alguien nos diga que no estamos mal”.



“No se puede decir que está perdido el PRI. Al día de hoy gobierna la mayoría del Estado, si hubiese un gobernador con una visión estadista se daría cuenta que no cuenta con la mayoría en el Estado”.



Modelo similar al del Gobierno Federal

“De hecho si revisan la elección (de 2018) verán que la gente se fue hacia un modelo centro-izquierda, lo que vendría siendo el PRI y el partido que está en el Gobierno Federal”.



“Entonces, yo creo que no estamos mal, lo que está mal es que no tengamos esa conciencia de que realmente somos la primera fuerza en Yucatán”.



“Si queremos recuperar una gubernatura, más diputaciones o alcaldías, hay que trabajar en conjunto entre todos. Una campaña no se gana solamente por tener un buen candidato, un buen partido, una buena movilización, tienes que tener todo eso, pero además tener unidad”.



“Trabajo visionario” de Cervera Pacheco

Cervera Hernández reconoció que su padre fue víctima de descalificaciones por su trabajo visionario de futuro y porque era el enemigo político favorito de los partidos de derecha, por decirlo de alguna manera, “pero en estos tiempos lo extrañan porque no hay una verdadera oposición”.



“A él lo criticaban por los trabajos que hacía, había cosas que no les parecía prudente para la población, como las grandes obras, pero el tiempo ha demostrado que sí eran necesarias”, recalcó.



“Recientemente el propio gobernador, que es panista, reconoció lo difícil que es tomar decisiones y afrontar las críticas, y lo difícil que fue la decisión de mi papá para construir el Siglo XXI”.



Balance de los dos periodos de su padre

También dijo que el balance de los dos períodos de su padre como gobernador es positivo, el reconocimiento de la gente es evidencia de que trabajó bien y demostró que el político puede trabajar honradamente.



Torres Rivas, por su parte, habló de la elección interna nacional.



Afirmó que en Yucatán no se dieron las anomalías que denuncia la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.



“Fue una jornada tranquila, sin incidentes, sin denuncias de ninguna de las tres fórmulas, y con una participación mermada por el período vacacional y la exclusión de cientos de militantes que no aparecieron en el padrón priista”.

¿Estos conflictos van a dividir al PRI? le preguntaron.

“Espero que no. Por eso es muy importante la conmemoración del domingo”, respondió.



“Víctor Cervera es un ejemplo de trabajo y siempre convocó a la unidad”, señaló.



“Creo que es un momento propicio de recordar siempre su lucha dentro del partido, su lucha por su gente y siempre convocando a la unidad”.



Llamado a la unidad en el partido

“Y qué mejor ejemplo y ante las circunstancias que vive el partido que convocar al trabajo y la unidad en favor del priismo de Yucatán y de México”.



Sobre las denuncias que plantea Ivonne Ortega, el líder priista dijo que es la opinión de ella y son decisiones propias, pero la dirigencia estatal seguirá el camino institucional.



“Como saben, nunca he negado su amistad, hoy tenemos la gran responsabilidad de trabajar por el partido y hay que convocar a la unidad”, indicó.



Dejar atrás los procesos electorales

“Ayer la Sala Superior de la Corte nos dio nuevamente la razón. Hay que dejar atrás los procesos electorales, darle la vuelta a la página y ponernos a trabajar en algo que es muy importante: demostrar que el PRI puede ser una oposición fuerte y viable para ganar en 2021”.



Dijo que la derrota de Ivonne Ortega en Yucatán es parte de la democracia, son circunstancias que se viven en el momento.



Ve reconocimiento a la labor de Ivonne Ortega

Opinó que su derrota no necesariamente es una desaprobación al trabajo que realizó al frente del Ejecutivo estatal porque muchos priistas no votaron.



Al contrario, consideró que hay un reconocimiento al liderazgo de Ivonne Ortega, no solo en Yucatán sino en todo el país, y celebró que se mantenga en el partido.