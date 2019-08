El PRI está condenado a ser un partido satélite, afirma analista

Difícil horizonte para un PRI en total descrédito

El horizonte político que vislumbra para el PRI el doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, profesor investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es difícil y lleno de incertidumbres.

Ante esa perspectiva, según el integrante del Sistema Nacional de Investigadores, para subsistir, el PRI está llamado a ser un partido satélite, a semejanza del Verde Ecologista de México, que sale adelante a partir de las alianzas o intercambios con las organizaciones políticas más poderosas y fuertes en este momento.

“La única opción que tiene el PRI para sobrevivir es ser un partido satélite, como otros que en su momento giraron alrededor del PRI y ahora, paradójicamente, el Revolucionario Institucional tendría que recurrir a esta estrategia para permanecer vigente”, subraya.

En la última entrega de las observaciones que hizo el doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla y máster en Comunicación Política y Opinión Pública por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España, de las elecciones internas para elegir a la nueva dirigencia del PRI nacional, que presidirá Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche, Martín dibuja el panorama a mediano plazo para el partido y, al parecer, su triste destino como organización política dependiente.

También, el papel que jugó Ivonne Ortega Pacheco en la contienda; su supuesta conversión al denunciar falta de democracia y prácticas irregulares, como un plan de operación del PRI antiguo para evitar su triunfo, y la aplastante derrota que sufrió la exgobernante yucateca, incluso con datos desfavorables en su propia tierra.

“Pasará un largo rato para que el PRI intente recomponerse, para tratar de salvar las posiciones que tiene en las alcaldías, en el Congreso. Creo que ante las expectativas negativas, el partido tiene de dos: o es el proceso de extinción, como el del PRD, en el que no hubo una especie de autorreflexión y se ‘canibalizaron’, se comieron entre ellos como buitres para agarrar la carroña, que lo condujo a ser un organismo minoritario cuando era la segunda fuerza política del país. O bien es que planteen un proceso profundo de reflexión, parecido a la propuesta que en su momento hizo Dulce María Sauri Riancho (expresidenta nacional del PRI) de reflexionar hacia adentro o de cómo modernizar políticamente al partido, pero creo ya van por el tercer intento de elecciones internas… Y con los mismos resultados, no sé si a mediano plazo auguren que pueda realmente cambiar al partido”, explica.

“Es difícil, por las costumbres que tiene el PRI, con esas tradiciones autoritarias históricas que están en su ADN. Entonces, estratégicamente, lo que creo es que intentarán ser un partido satélite, aliarse a Morena, con los que son ideológicamente afines. Si lo hacen, posiblemente sí les alcanzaría para competir en las elecciones de 2021, pero dependerá de cómo avancen los procesos y programas de Andrés Manuel López Obrador. Considero que sí les alcanza para 2021 y para 2024, pero en una posición bastante periférica, como satélite, no digo que pierdan el registro, pero no creo que como partido tengan una relevancia importante. No sé en Yucatán, también obedecerá de los resultados del gobernador Mauricio Vila Dosal. Lo que me parece es que Yucatán podría convertirse, de nuevo, en un estado bipartidista, pero ahora Morena-PAN, ya que el PRI sí la tiene muy difícil”, sentencia el investigador.

En relación con la versión, que citó Carlos Loret de Mola en su columna que publicó Diario de Yucatán en la edición del lunes pasado, de que Alejandro Moreno tenía la bendición del presidente López Obrador, el maestro en Comunicación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía, España, indica que es creíble.

“El gobierno tendría que orientarse hacia una alternativa a la que aunara su causa. La única opción que tiene el PRI para sobrevivir es ser un partido satélite, y como aliado de la bancada de Morena, por lo menos en términos estratégicos, es lo que cualquier gobierno intentaría. Hay un partido ahí, el PRI, que tiene algún capital, un remanente de su legado histórico y conviene tenerlo en la bolsa, dirían los morenistas. No veo al PRI jugando como oposición, es muy difícil porque para ser antagonista tiene que tener algún tipo de credibilidad, y no es mi opinión, está en las encuestas, el PRI durante la administración presidencial de Enrique Peña Nieto perdió 30% de ese ámbito, es enorme lo que se degradó el partido”, precisa.

En relación con la actuación de Ivonne Ortega en el proceso interno para conformar la dirigencia nacional del PRI, refiere que la exgobernadora yucateca “se sabía una especie de ‘outsider’ (competidor desconocido y con pocas posibilidades de éxito), una persona que sería relegada en ese tipo de decisiones, y decide que la única forma de tener una oportunidad es jugar de manera ‘victimizante’ y denunciar cosas”.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

“Podría parecer contradictorio que Ivonne acusara de ‘cargar los dados’ a favor de Alito, de falta de democracia y otra serie de irregularidades en el proceso, pero lo hizo como estrategia electoral. Tenía que jugar a la pureza democrática, blandir un discurso de integridad política frente a lo que se ve en la opinión pública como un PRI descompuesto. Se vio obligada a enarbolar la bandera que podía rescatar al PRI del descrédito. Sin embargo, sí, es irónico luego de lo que conocimos como gobernadora de Yucatán que ponga esos valores enfrente”, dice el doctor Echeverría Victoria.