“El PRI sabe levantarse”

En la sesión extraordinaria de su Consejo Político Estatal, el priismo yucateco recibió ayer una dosis de ánimo de su presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, que les habló de la esperanza de recuperar los espacios de poder en la elección intermedia de 2021, pues “lo mejor del PRI se quedó en el PRI”, en referencia a las deserciones de directivos y militantes luego de la derrota de 2018.

Con asistencia de 362 consejeros estatales y gran número de simpatizantes, que llenaron el teatro de la Casa del Pueblo, se realizó la asamblea extraordinaria y se aprobaron a mano alzada todos los puntos del orden del día.

Se contó con la presencia de “Alito” Moreno; del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, el exgobernador Rolando Zapata Bello, el excandidato a la gubernatura Mauricio Sahuí Rivero, la exalcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara, alcaldes priistas, expresidentes estatales del PRI y dirigentes de los sectores populares.

Incluso se aprobó la petición del presidente del comité directivo estatal, Francisco Torres Rivas, de que la Comisión de Justicia Partidaria revise y dictamine, en un plazo de 15 días hábiles, las denuncias y quejas que están en lista de espera y facilite a la militancia herramientas para que realice señalamientos sobre toda conducta inapropiada en el partido.

“En el PRI Yucatán declaramos una política de cero tolerancia a la corrupción, a la discriminación, y a la violencia contra la mujer. Todo militante señalado de incurrir en delitos y prácticas contrarias al espíritu democrático, incluyente y de respeto a la mujer será puesto a disposición de esa Comisión, y si se demuestra su responsabilidad, será considerada su permanencia dentro de nuestro partido”, dijo en su intervención el presidente estatal del partido, Francisco Torres Rivas.

Torres Rivas y “Alito” destacaron que el PRI sabe perder, sabe ganar y sabe recuperarse de las derrotas y lo volverá a hacer en 2021.

“Vamos a limpiar a nuestro partido de cualquier interés ajeno al interés de la base priista, al interés de Yucatán, al interés de México. Vamos a sacudir la mata y que los frutos podridos se caigan y se queden en el PRI únicamente los buenos frutos”, coincidieron.

Moreno Cárdenas llegó a la Casa del Pueblo en compañía del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ambos vistieron camiseta roja de mangas largas, juntos saludaron a los priistas y estuvieron cerca uno de otro en la mesa de honor, también ambos recibieron una andanada de aplausos en su intervención.

El exgobernador Rolando Zapata Bello también mantiene su popularidad entre la militancia, que lo recibió con aplausos, le pidió selfis y fotos del recuerdo y lo acompañó hasta que dejó el edificio de la calle 65.

Alejandro Moreno anunció que el PRI nacional termina una etapa de reagrupamiento, construcción de acuerdos y consensos al interior del partido, para que tenga mayor fortaleza y trabajen juntos en el proyecto de nación del PRI, en el programa de acción y el método político que los hará recuperar la confianza en la ciudadanía y ganar las elecciones.

“Siempre nuestros adversarios, nuestros opositores, quieren afianzar la idea y la narrativa de que el PRI está acabado o que está en la luna”, recalcó. “Nada más alejado de la realidad. No conocen a nuestro partido, por eso hay que decirlo con orgullo, el PRI es el partido que más gubernaturas tiene ahora con 12, el PRI es el partido que gobierna más municipios con 527, el PRI es el partido político que gobierna a más mexicanos, con 40 millones. Por eso digo que no conocen al PRI, no conocen su esencia, su historia y no saben que construyó las instituciones de este país”.

“El PRI sabe gobernar y aunque muchos dicen que no nos quieren, hoy dicen que necesitan que el PRI esté de nuevo al frente del país porque ven un gobierno insensible que ha dejado sin empleo a millones de personas y ha detenido la economía”.

“A nuestros opositores y detractores les digo que cuando lleguen a su casa y prendan la luz, culpen al PRI de que les haya llevado ese servicio a millones de familias”, indicó. “Quiero convocar a todos desde esta Casa del Pueblo, que resurja el orgullo de los priistas de Yucatán. Hay que dejar claro que hoy nadie nos va a regalar nada, nadie va a hacer por nosotros los que nos toca hacer, es el momento y hora de demostrar de qué estamos hechos los priistas. La militancia quiere que estemos en tierra, que los escuchemos, que le demos voz a quienes no lo tienen, que le demos voz a ejidatarios, a campesinos, maestros, médicos, jóvenes y mujeres”.

Moreno Cárdenas imprimió mucho énfasis a su largo discurso para sacudir la apatía y en ocasiones logró prender el entusiasmo de la militancia, que todavía no se entrega totalmente al partido y a los nuevos liderazgos porque no demostraron la misma efervescencia cuando fue un partido ganador.

“El PRI sabe ganar, el PRI sabe perder, pero lo que más sabe hacer es levantarse y ponerse de pie y volver a ganar”, enfatizó, lo que encendió de nuevo el ánimo priista.

“Construyamos la unidad, trabajemos todos juntos, esto nos hará fuertes y nos hará ganar, ningún paso atrás, siempre hacia adelante que lo mejor del PRI está por venir”, subrayó.

Los consejeros aprobaron el informe financiero, que se basó principalmente en el monto de las prerrogativas que recibirá el PRI, que es de poco más de $27.5 millones este año, las actividades del comité estatal, el método para la elección de consejeros de 21 comités municipales, la integración de los Consejos Permanentes Estatutarios y del contralor general, que será Jesús Enrique Alfaro Manzanilla.

El líder nacional del PRI tomó la protesta a los consejeros y aseguró que esta estructura “será para la victoria en Yucatán”.— Joaquín Chan C.

