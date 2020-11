El proceso electoral arranca por primera vez sin rezago judicial

Se llevaron ante el juez 9 casos de 2018 y uno de 2015

Por primera vez el proceso electoral de Yucatán, que se iniciará mañana miércoles, lo hará con cero rezago en materia de denuncias electorales, luego de que también por primera ocasión se judicializaron 10 expedientes, se llevó ante los juzgados a responsables de ilícitos y se reparó el daño a las víctimas, según se informó en la Vicefiscalía de Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente.

Se ha dado seguimiento puntual a las denuncias interpuestas en su oportunidad en materia electoral, de modo que después de varios meses de diligencias y actos de investigación culminó con todos los asuntos pendientes, lo que permitirá iniciar el nuevo proceso electoral sin ningún rezago al respecto, afirmaron las fuentes.

De acuerdo con información que proporcionó al Diario la Fiscalía General del Estado, desde el inicio de la presente administración una de las metas de la dependencia fue abatir dicho rezago en la materia, de modo que será la primera ocasión que se aborde un periodo intermedio en estas condiciones.

Para llegar a estas condiciones, resalta la judicialización de un total de 10 carpetas de investigación, de las cuales una es de 2015 y nueve de 2018, mismas que culminaron con la reparación del daño para la víctima, lo que sentó un precedente porque también es la primera vez que se vincula a los imputados en materia electoral en Yucatán.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Como parte de la atención a las denuncias pendientes o que aún se encontraban en integración, destacan el registrado en 2015, en torno al cual el Iepac presentó una sola denuncia en la que se refiere presuntas anomalías en cuatro municipios: Mama, Yaxcabá, Dzilam González y Huhí.

En las dos últimas se dictó el no ejercicio al considerarse que se cuentan con los antecedentes suficientes, que permiten concluir que se actualiza uno de los supuestos de sobreseimiento; esto es, que el hecho investigado no constituye delito.

En el caso registrado en el municipio de Mama, se dictó auto de no vinculación a proceso, tras haber reparación del daño en un vehículo destruido (fue quemado), caso sobre el que el Iepac se dio por reparado del daño en cuanto al citado vehículo, mediante oficio de fecha 15 de septiembre de 2015.

Sobre la no vinculación a proceso decretado por la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado interpuso recurso de apelación y la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó la decisión del órgano jurisdiccional.

En el caso de la carpeta referente al municipio de Yaxcabá, el pasado 11 de febrero de 2020, se celebró la audiencia de Suspensión Condicional del Proceso, por un plazo de seis meses, se reparó el daño causado a Iepac, por la cantidad de $80,000, y por acuerdo del 15 de octubre de 2020, dictado por el juzgado primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se decretó el sobreseimiento del proceso.

En 2016 y 2017, la Vicefiscalía no recibió ninguna denuncia sobre el tema o alguna comparecencia por parte del Iepac.

Respecto a 2018, se iniciaron carpetas de investigación en relación al municipio de Sanahcat por destrucción de material y documentación pública electoral, en torno al cual el pasado 15 de junio se dictó el no ejercicio de la acción penal; sobre el particular no se interpuso recurso alguno de acuerdo con lo informado por la autoridad judicial.

En diciembre del año pasado la FGE promovió la audiencia de vinculación relacionada con la causa penal 124/2019, tras los hechos acontecidos en la población de Xocchel.

En ese caso se vinculó a proceso a 15 imputados derivado de los hechos ocurridos el primero y dos de julio del 2018 en el municipio referido, en donde impidieron la entrada de personas que acudían a votar a una escuela ubicada a un costado del Palacio Municipal.

Ahí, se apoderaron y destruyeron documentación y material electoral, constituyendo los hechos delitos en materia electoral en su modalidad de perturbación del orden o libre acceso a la casilla; de apoderamiento y de destrucción de documentos públicos electorales.

Respecto a esta causa penal el pasado día 31 de enero del año en curso, se celebró la audiencia de Suspensión Condicional del Proceso por un plazo de ocho meses, tras repararse el daño causado al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (Iepac), por la cantidad de $11,084.00 pesos, moneda nacional, y lo procedente fue el dictado del sobreseimiento y archivo definitivo del proceso por parte de la autoridad judicial; ya que los imputados cumplieron con las medidas impuestas en la salida alterna.

Asimismo, también en asuntos del 2018 se dio inicio a la carpeta de investigación relativa al municipio de Yobaín, en esta se dictó una abstención de investigar, la cual fue notificada al Iepac el 23 de abril del año pasado, ya que con los datos aportados no se estableció delito alguno y al no interponerse algún recurso contra tal decisión ministerial, quedó en archivo definitivo la carpeta de investigación.

Respecto al año pasado las carpetas de investigación se determinaron de la siguiente manera: en tres se dictó la facultad de abstenerse de investigar y en dos la incompetencia en razón de materia, toda vez que no aplicaban como delito de tipo electoral. En lo que va del 2020, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia en materia electoral.