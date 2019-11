El proyecto de presupuesto divide opiniones

Silvia López: Hay que analizar la propuesta a fondo

La diputada Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, aplaudió que el gobierno del Estado elabore el proyecto de presupuesto 2020 con la participación ciudadana por medio del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, pero no descarta que los diputados lo modifiquen durante su análisis y aprobación.

En un comunicado que publicamos el sábado pasado, el gobierno del Estado informó que el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto afinó en su sesión del viernes 23 los últimos detalles del Presupuesto de Ingresos y Egresos que entregaría al Congreso del Estado por un monto de $42,185 millones para 2020.

Entrega

La propuesta la entregó anoche, a las 8, un representante del gobierno a la Secretaría legislativa.

En el proyecto presupuestal del Consejo Consultivo destaca una reducción de 37.2% a la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), dependencia que ha generado críticas por presuntos gastos excesivos; una reducción del 10% al Despacho del Gobernador, y de 10.5% a Investigación, Innovación y Educación Superior; a Pesca y Acuacultura Sustentable, de 10%; a Desarrollo Rural, 7%; Sedeculta, 4.5%; Secretaría de Gobierno, 3.4%, y Consejería Jurídica, 5%.

En contraste, el Ejecutivo plantea un aumento del 25.5% a Seguridad Pública, 11.96% a Educación, 50.9% a Desarrollo Social y 10% a la Secretaría de las Mujeres.

La diputada López Escoffié destacó que los yucatecos esperaban un mayor decremento del presupuesto estatal por los recortes que aplica la Federación, pero una vez adaptado el documento local se aprecia un ligero aumento en el presupuesto que ejercería el Ejecutivo en 2020.

Desarrollo social

Sin embargo, la diputada de Movimiento Ciudadano le llama mucho la atención, “y ahí centraré mi análisis y argumentos”, en el aumento de más del 50% en el presupuesto a Desarrollo Social, “lo que me hace pensar que el gobierno estatal aplica los mismos criterios que el gobierno federal de aumentar la asistencia social, que no es igual a desarrollo social”.

Otro rubro que le llama la atención es el aumento del 25.5% en Seguridad Pública porque los diputados acaban de aprobar un crédito por $2,620 millones del programa Yucatán Seguro y ve que el gobierno sigue dando fuertes cantidades de dinero a los cuerpos policíacos, “por lo que hay que analizar a fondo esta propuesta”.

Dijo que le llama “poderosamente la atención” el aumento que el gobierno asigna a Desarrollo Social y el porcentaje que, en contraste, le quita a Turismo y Economía, que son áreas que realmente detonan el crecimiento económico del Estado.

“Son varios puntos que analizaremos, es nuestra obligación ver que el presupuesto tenga la mejor distribución, pensando en un criterio que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y que Yucatán mantenga su buen desarrollo”.

En virtud de que la iniciativa de Presupuesto de Ingresos y de Egresos no había llegado al Congreso del Estado durante el día y la tarde, Silvia López limitó sus opiniones a lo que publicó el comunicado del Ejecutivo sobre el presupuesto.

Participación

“La participación ciudadana y el cogobierno con la ciudadanía siempre los voy a aplaudir”, dijo. “La forma organizada de participación ciudadana siempre es positiva, de hecho estamos trabajando para ampliar la participación ciudadana para que haya mayor participación en el trabajo y haya consensos”.

Sobre el mismo tema del presupuesto estatal, el diputado Alejandro Cuevas Mena, del PRD, dijo que la iniciativa la consensuó el gobierno con los empresarios y la sociedad civil, pero no tienen mayores detalles del documento. Añadió que se enteró en el Palacio Legis-lativo que el Ejecutivo estatal pretende aumentar el porcentaje de los impuestos a la nómina y al hospedaje, y crear un impuesto verde por el uso de energía renovable, pero en virtud de que no tiene a mano la propuesta, no puede confirmarlo.

“Cuando lo turnen al Congreso conoceremos y analizaremos a fondo el presupuesto para 2020”, dijo el diputado perredista. “Entendemos la situación de la economía, la carencia de los municipios y del Estado que están siendo golpeados por los recortes de la Federación. Vamos a estar muy pendientes y a analizar el tema de los impuestos. Lo que sí me llama la atención es la disminución del presupuesto al Despacho del Gobernador, eso quiere decir que el ajuste fue parejo en las dependencias”.

Respecto al incremento de 50.9% al techo financiero de Desarrollo Social, externó que al parecer ese aumento se debe a la transferencia que hará el Ejecutivo del programa Médico a Domicilio 24/7, porque lo quitará de la Secretaría de Salud y lo pasará la Secretaría de Desarrollo Social porque es una atención social.

En cuanto al aumento a la Seguridad Pública, el diputado lo justificó porque “es lo único que da mucho valor al Estado y lo tenemos que cuidar y vender muy bien”.

“La seguridad pública es un tema que debe seguir siendo prioritario para esta administración estatal, pues eso tiene en primer lugar al Estado en varios rubros”.

En la jornada de ayer los ayuntamientos también entregaron a distintas horas sus leyes fiscales municipales.

Cuando el Congreso reciba la iniciativa de presupuesto 2020 del gobierno del Estado, la Secretaría General lo turnará a la Comisión de Presupuesto, donde se analizará y aprobará primero antes de su votación final en el pleno. La Ley de Ingresos y Egresos del Ejecutivo estatal se deberá aprobar máximo el 15 de diciembre próximo.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL