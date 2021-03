El “puente de Benito Juárez” sin fin: un año de escuelas cerradas

Más de 620,000 alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado llevan un año fuera de sus escuelas a causa de la pandemia de Covid-19 y no hay una fecha definida de retorno.

Cientos de alumnos y alumnas salieron de sus escuelas para nunca regresar porque terminaron su preparación para cursar otro nivel o concluyeron su carrera en forma virtual, sin las tradicionales ceremonias de graduación.

Un giro de 180 grados en la educación

Sin duda, el sistema educativo de Yucatán cambió radicalmente su estilo a causa de la pandemia y rompió un esquema de aprendizaje y formación que daba resultado y que ayudaba a los padres de familia con el cuidado de sus hijos por cuatro o cinco horas diarias de lunes a viernes.

En el caso de los estudiantes, la pandemia también acabó con la cultura deportiva, cultural y religiosa.

Baja el aprovechamiento académico

Hoy, la contingencia mantiene confinados en sus hogares a los estudiantes y a los padres, los mantiene sometidos a una televisión, una tableta, un teléfono celular o una computadora para continuar el proceso educativo de formación que, según el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Yucatán, Elías Dájer Fadel, no es lo mismo en calidad y aprovechamiento que las clases presenciales. Este directivo calcula que el aprovechamiento académico bajó de 15 a 22 por ciento con el sistema de clases a distancia.

El Covid generó una inequidad educativa casi eliminada por las autoridades educativas desde años anteriores. Ahora que las clases son virtuales, cientos de niños y jóvenes quedaron marginados por falta de recursos, sobre todo en las comunidades rurales.

“No te puedes imaginar cuántos niños no toman clases en las colonias invadidas del sur profundo de Mérida”, relata Antonio Osorio Vázquez, presidente del Centro de Formación Palestinos que obsequia despensas, juguetes y cobertores a las familias que viven en esos cinturones de pobreza ultra extrema.

“Algunas viviendas no tienen luz porque es un asentamiento ilegal, no todas las familias tienen un televisor, menos tienen un teléfono celular, tableta o computadora, así que los niños no toman las clases a distancia”, explica.

Bajan los alumnos inscritos

De acuerdo con cifras oficiales del Sistema de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), la matrícula escolar de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de este calendario 2020-2021 tiene una baja en comparación con la del ciclo escolar 2019-2020. En el ciclo escolar pasado la matrícula era de 429,990 alumnos en educación básica y en este es de 416,435, es decir, hubo una disminución de 13,555 alumnos. En educación media superior (bachillerato) hay 96,843 matriculados y en educación superior 75,805.

Cuando apareció el primer caso de Covid-19 confirmado en Yucatán el 13 de marzo de 2020 y, ante la dimensión de los contagios en el país, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció al día siguiente la suspensión de clases presenciales, mediante un videomensaje, a partir del martes 17 de ese mes.

Yucatán fue el pionero

De esa forma, Yucatán se convirtió en el primer estado del país que suspendió las clases en escuelas públicas y privadas. Luego le siguieron con la misma medida Jalisco y Guanajuato.

A raíz del cierre de escuelas en el Estado, la dinámica escolar cambió y las clases pasaron del salón a cualquier parte de la casa con internet.

La Segey cambia protocolos

Apenas el 26 de febrero pasado, la Segey cambió la forma de asignar lugares en las secundarias con alta demanda de primer ingreso. En vez del tradicional examen, se aplicarán criterios distintos para asignar cupo a 9,000 alumnos de nuevo ingreso en 33 secundarias.

Cientos de alumnos y alumnas carecen de equipos móviles para las clases virtuales. Según la Segey, por esta carencia 40% de los estudiantes no participa en las clases a distancia.

¿Deberían regresar a clases presenciales?

En estos momentos hay un amplio debate sobre si los alumnos deben regresar a las clases presenciales, pero la Secretaría de Educación Pública y la Segey ya precisaron que solo volverán a las escuelas cuando el semáforo epidemiológico sea verde.