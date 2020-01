"El reemplacamiento va porque va", asegura la secretaria de Administración

Olga Rosas Moya: Va porque va el reemplacamiento

El reemplacamiento vehicular en Yucatán va porque se tiene que hacer para un adecuado control de los registros vehiculares en la entidad y no porque se busque captar más recursos vía impuestos, indicó la secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Olga Rosas Moya.

La funcionaria estatal fue cuestionada al término de la ceremonia de relevo de la presidencia del capítulo Yucatán del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas.

Se le preguntó en torno a la protesta a las que se está convocando en redes sociales para manifestarse el próximo domingo en el Monumento a la Patria en contra del reemplacamiento vehicular por considerar excesivo el monto que se pretende cobrar por este concepto.

Al respecto dijo que, a diferencia de la decisión del gobierno del Estado de dar marcha atrás con el cobro del impuesto sobre infraestructura de seguridad aplicando un 8% a los recibos de consumo de la CFE, el reemplacamiento es “punto y aparte, y va porque es necesario para mantener un orden estricto en los registros vehiculares”.

“A la gente no le gusta pagar impuestos, el reemplacamiento no es una cuestión de impuestos, es necesario para mantener un orden en lo que se refiere, hay quienes no lo quieren ver así y quieren salir a manifestarlo, pero repito esto no es una cuestión de recaudar impuestos y va porque va”.