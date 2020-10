“El régimen se niega a morir”

Partidos opinan de la reaparición de exgobernadora

Aunque los representantes de las principales fuerzas políticas de Yucatán se dicen respetuosos entre ellos y prefieren no intervenir en lo que hacen internamente, la mayoría coincide en que con la llegada de Ivonne Ortega Pacheco a Movimiento Ciudadano (MC) seguramente la verán en las boletas de las elecciones de 2021, o en las listas de plurinominales.

Ante la reaparición de la exgobernadora como nueva integrante de la dirigencia nacional de MC, el Diario buscó a los líderes de algunos partidos en el estado para pedirles su opinión y que respondan a las siguientes preguntas:

¿Cómo califican su llegada a Movimiento Ciudadano?, ¿consideran que busca una candidatura?, ¿amerita una estrategia especial para contrarrestar su reaparición?, ¿por qué?; ¿para el PRI es preludio de desbandada de seguidores de la exgobernadora?, ¿por qué?; y ¿qué esperan en MC con su incorporación a la campaña?

El PAN

Asís Cano Cetina, presidente estatal panista, manifestó que “siempre hemos respetado la vida interna de cada partido político, a cada instituto le toca explicar a la sociedad el porqué de sus decisiones”.

Respecto a si Ivonne Ortega busca una candidatura, consideró que a MC le corresponde responder eso.

En cuanto a la estrategia del PAN, dijo que “la principal es seguir trabajando de cerca a la población, como ha sido el sello de nuestros gobiernos estatal y municipales, para hacer frente a los retos de las crisis sanitarias y económicas”.

“En eso estamos, mirando y caminando juntos hacia adelante, de unir esfuerzos con la sociedad para que Yucatán sea un mejor lugar para vivir, y eso se logra cuando trabajamos todos juntos”.

Sobre una posible desbandada de priistas, Cano Cetina opinó que “el tiempo lo dirá. Es muy prematuro afirmarlo o descartarlo. Todos los movimientos políticos tienen una causa y un efecto”.

El PRI

Por su parte, Francisco Torres Rivas, como dirigente del PRI en Yucatán y secretario de Obras Públicas en el gobierno de Ivonne Ortega, respondió:

“La exgobernadora hace más de un año dejó de militar en nuestro partido. En el PRI somos respetuosos de la vida interna de los demás partidos, del mismo modo que lo exigimos para nosotros y por tanto no tenemos nada que opinar al respecto”.

Para él, la llegada de la expriista al MC “es una decisión de ella y del propio partido en el que ahora milita, no nos corresponde calificarlo o descalificarlo. En lo personal, siempre la he considerado una buena amiga, por lo que le deseo lo mejor, no sabemos si busca una candidatura, habría que preguntarle a ella”.

Sobre las estrategias, añadió que en el PRI trabajan en la suya, basada en el trabajo de sus estructuras y mediciones.

“Desde luego, sabemos que toda estrategia se adapta al momento, precisamente por eso no nos distraemos y, cuando deba hacerse, lo mediremos como toda circunstancia alrededor de una contienda electoral”.

“Lo importante en este momento es trabajar para abanderar las causas sociales y construir un triunfo sólido, basado en la fuerza de nuestra militancia y experiencia política”, declaró.

El dirigente descartó una posible desbandada de priistas, pues está seguro de que su partido ofrece mejores condiciones de competitividad, tanto en el ámbito nacional como local, y definitivamente en Yucatán siguen siendo la fuerza política más rentable y con mejores oportunidades de desarrollo personal en la vida política, como se vio recientemente en Coahuila e Hidalgo.

“El PRI sigue siendo el partido de México y en Yucatán, somos sin duda la mejor opción para gobernar y representar las causas de la gente”.

Morena

Mario Mex Albornoz, líder estatal de Morena, opinó “que ese partido (MC) hace mucho tiempo que perdió credibilidad ante la ciudadanía, no hace honor a su nombre, al estar reciclando a personajes del viejo régimen de negro pasado, con acusaciones de corrupción, malos manejos en la administración pública y que no es de buena memoria para los yucatecos”.

A su parecer, MC pierde todavía más credibilidad con la llegada de este tipo de personajes y definitivamente este partido no es una opción para que la ciudadanía elija en 2021.

Para ese instituto es muy desafortunada la llegada de Ivonne Ortega, refirió, “pero en fin, ya los militantes y simpatizantes de ese partido la tendrán que soportar”.

De una posible candidatura, el morenista opinó: “definitivamente no parece que este tipo de gente, me refiero a Ivonne Ortega, dé paso en falso, seguro es parte de una estrategia donde ella estaría buscando no solo candidaturas, sino seguir viviendo del erario como lo ha hecho prácticamente toda su vida”.

“En Morena estamos trabajando para tener una estructura territorial en todo el estado, ya avanzamos en ese sentido, ahora nos enfocamos a la parte de la defensa del voto, con el objetivo de que podamos dar la mayor de las batallas ahora que viene la elección de 2021”, dijo.

Mex Albornoz precisó que no están ocupados en lo que hace Ivonne Ortega, quien parece que más bien restará votos a MC, lejos de sumarle.

Además, apuntó, seguramente como lo ha hecho en otras ocasiones el MC se unirá o buscará la unificación con organismos de derecha que se oponen a la 4T, al gobierno de México y en lo particular a Andrés Manuel López Obrador, como lo han sido el PAN, el PRD y el PRI, por eso los ven como adversarios.

Sobre una posible desbandada de priistas, el dirigente de Morena lo descarta, pero seguramente tratará de restarle votos ahora que hubo un enfrentamiento interno, una división interna dentro del PRI, para llevarlos a MC, o bien planee una operación política para debilitar las estructuras priistas.

“Sin embargo, eso se ve complicado porque en las elecciones de Hidalgo y Coahuila nos muestran que el PRI todavía sigue, el viejo régimen se niega a morir, ese partido caduco y corrupto permanece con prácticas de acarreo, de intimidación, compra del voto, etcétera, así que se ve difícil que se vaya a debilitar por una sola persona como lo es Ivonne Ortega, o que haya una desbandada en el PRI”, afirmó.

El PRD

Luis Manzanero Villanueva, presidente estatal del PRD, declaró: “En lo personal somos muy respetuosos con los diferentes partidos, no nos metemos en la vida política de cada partido, como en ocasiones lo ha hecho el PAN y otros partidos que han querido hacerlo”.

“Pero consideramos que con la llegada de Ivonne Ortega al MC, desde luego es seguro que saldrá en las boletas de 2021”, agregó.

“Con todo respeto, en el PRD no vemos competencia o algo con que nos pueda afectar el MC y el ingreso de la exgobernadora, nuestra votación es en el interior del estado y ahí nuestra competencia es el PRI o el PAN, no vemos ni un riesgo para nuestro partido en la competencia y reaparición de la exgobernadora”, opinó.

Lo que sí espera el perredista es una desbandada de seguidores de la exgobernadora, muchos priistas le deben favores y un grupo del PRI la seguirá.

Otras fuerzas políticas

Harry Rodríguez Botello Fierro, del PVEM, manifestó que en su partido nunca les ha gustado opinar de las decisiones tomadas por otros partidos políticos respecto a lo que hacen en su vida interna, esto se debe a un respeto que tiene por el trabajo que hacen, mismo respeto que siempre ha pedido y pedirá para su partido.

“Lo que no se puede negar en este tema es que Ivonne Ortega sin duda tiene inferencia en la política yucateca y nacional”, puntualizó.

Hernán Hernández Rodríguez, líder del recién creado Encuentro Solidario (PES), opinó que en su partido creen que es hora de gente nueva, “nos negamos a aceptar que tienen que seguir los mismos de siempre”.

“No creo que busque una candidatura por la vía del voto directo, pero seguramente lo hará por la vía plurinominal”, consideró.

En cuanto a la estrategia del PES, expuso que será la que mantienen desde su inicio: hacer una política diferente, con gente nueva, que tenga valores y principios.

“En nuestro partido no hay lugar para oportunistas, sino para ciudadanos que verdaderamente quieran un cambio”, manifestó.

El dirigente expresó que la gente es muy sabia y MC en Yucatán se volvió más de lo mismo, no representa las causas ciudadanas, sino solo la continuidad de más de lo mismo. “No hay peor ciego que el que se niega a ver la nueva realidad”.— David Domínguez Massa