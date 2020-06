El Registro Civil labora a puerta cerrada

Limita los servicios de actas y bodas

Aunque se anunció a partir de ayer lunes se reanudarían algunos trámites que se habían suspendido, entre ellos las bodas, el Registro Civil continúa laborando a puerta cerrada.

En un recorrido por la Oficialía No.1 de Mérida, en la calle 65 entre 64 y 66 del Centro, se pudo ver que la puerta de madera se mantiene cerrada, y para que la persona sea atendida tiene tocar el timbre.

Allí mismo, en la calle a la persona se le pregunta el tipo de trámite que va a realizar y, dependiendo, se le da acceso o se remite a los módulos de Reforma, Villa Palmira o Plaza Las Américas.

Un hombre de unos 50 años preguntó por pláticas matrimoniales y la respuesta fue que por el momento todas las pláticas están suspendidas y que tampoco se están programando bodas, sino hasta después de la contingencia.

De hecho, las bodas que se realizarían en estos días, serían las que se habían programado antes del 23 de marzo que fue cuando se suspendieron varias actividades con motivo de la pandemia.

Antes de las 10 de la mañana ya se habían enfilados seis personas para preguntar por trámites de acta de nacimiento, matrimonial o defunción.

A quienes fueron por actas de nacimiento los mandaron a las ventanillas únicas de Villa Palmira o Reforma.

Como Rosa Uc, que llegó de un pueblo y la mandaron a cualquiera de esos lugares a tramitarla. “¿Aquí no me la pueden dar?”, preguntó, y la respuesta fue: “Aquí no se están haciendo hasta nuevo aviso”.

También llegó una mujer en sillas de ruedas para tramitar un acta de nacimiento que requiere para recibir su apoyo de Bienestar Social. “Es por el apoyo para personas que no cuentan con dinero suficiente para pagar su acta de nacimiento, porque yo tengo amputación de pie”, expresó.

Y la respuesta fue la misma: por el momento nosotros no estamos expidiendo, pero puede acudir a cualquiera de los módulos USE o, en su defecto, si es acta de otro estado puede acudir a la ventanilla única estatal que está en Plaza Las Américas”.

Como informamos, Mauricio Tappan Silveira, consejero jurídico del Estado, señaló que en esta primera fase quienes acudan por correcciones y registros, tanto de defunciones como de nacimientos, deben utilizar cubrebocas y careta de forma obligatoria, además de que sólo entrará la o el que haga el trámite, sin compañía. —Iván Canul Ek

Para grupos vulnerables o personas con discapacidad se habilitará una ventanilla única.