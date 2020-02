El reto de la igualdad

La equidad jurídica de la mujer se reconoció en 1974 en el marco de la protección de la familia y hoy representa otro desafío, afirma la magistrada estatal Adda Cámara Vallejos

Para muchos ciudadanos, el artículo 4 constitucional hoy representa un reto distinto al que vivieron las mujeres de los años setenta: el de que yo mujer soy igual al hombre jurídicamente hablando, afirma la magistrada estatal Adda Cámara Vallejos.

En entrevista, la jurista habla sobre lo que ya se avanzó en la igualdad jurídica de la mujer y el hombre y los retos pendientes en ese ámbito.

México apenas tiene 45 años de haber reconocido que “el varón y la mujer son iguales ante la ley” en el artículo 4 de la Constitución, que reformó el 14 de noviembre de 1974, 153 años después que se consumó la independencia del país.

“A raíz de la reforma del artículo 4 se tuvieron que cambiar diferentes leyes para homologarlas a este principio constitucional que garantiza que el hombre y la mujer son iguales”, recuerda la magistrada.

“Las primeras leyes impactadas fueron las laborales porque la mujer no ganaba igual, tenía horarios nocturnos, condiciones insalubres, embarazadas que no tenían contrato, sobre todo en esas áreas donde la mujer era muy buena para el trabajo pero no se le pagaba en las mismas condiciones, ni tenía las mismas condiciones de seguridad e higiene.

“Estos derechos que la mujer fue adquiriendo en la reforma fueron precisamente porque nuestra legislación tenía que ajustarse a una serie de codificaciones.

“Por ejemplo, en materia agraria la mujer no tenía los mismos derechos que un ejidatario, lo único que se le daba era una parcela para que trabaje con su Unidad Agrícola Industrial de la Mujer (Uaim), así que estaba en desventaja ante el hombre, quien tenía el título y los derechos de ejidatario.

“Igual se tuvo que cambiar la ley electoral, lo cual por la situación de entonces quizá no ha trascendido tanto como ahora.

“También se transformó la ley civil y familiar. Recordemos que el artículo 4 constitucional se ceñía a la vida familiar, más que a la igualdad del hombre y la mujer en la vida jurídica. Decía: ‘El hombre y la mujer son iguales ante la ley, decidirán de manera conjunta el número de hijos que quieran tener…’. Se ciñó más al control de la natalidad y a la vida del hombre y de la mujer dentro de la familia.

“En posteriores reformas se refirió al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, pero todo esto en relación a los derechos de protección de la familia. También hablaba de que ambos tenían la obligación de proporcionar alimentos a los hijos. Fue un giro desde una visión sistémica y familiar.

“No hablaba de que la mujer tendría derecho a una vida digna y sin violencia, derecho a un pago digno e igual que el hombre, esto se fue viendo en las leyes secundarias.

“Pero en la ley de protección de la familia, el artículo 4 es muy importante”, dice.

“Si hacemos un análisis jurídico, sociológico, antropológico del artículo 4 como fue visionado en el tiempo cuando se promulgó (en 1974), creo que la intención iba al desarrollo del hombre y la mujer de manera igualitaria en la familia.

“De ahí, por supuesto, se fue derivando a las diferentes reformas en leyes secundarias, porque su texto es muy paradigmatico al decir que el hombre y la mujer son iguales jurídicamente, pero luego hablaba del número de hijos, la educación, la salud… ¿De quién? De los hijos, ¿De quién? De la familia.

“Esta visión si tú me dices que se la explique a las madres de familia, a lo mejor lo van a entender como te la estoy explicando. Para muchos ciudadanos, el artículo 4 constitucional hoy representa otro reto: el de que yo mujer soy igual al hombre jurídicamente hablando”, afirma.

De Yucatán, la magistrada destaca que el estado es pionero en la lucha por los derechos de las mujeres, pues aquí se hizo el Primer Congreso Feminista en 1916, pero en 1989, 15 años después de la reforma constitucional de 1974, en la entidad la mujer no tenía los mismos derechos que el varón en el Código Civil que apenas en 2013 se derogó.

“Yucatán se ha distinguido a nivel nacional por la lucha de las mujeres a favor de las mujeres. Nuestro Primer Congreso Feminista (realizado en 1916) en la época del gobernador y general Salvador Alvarado (Rubio) no es un hecho aislado, sino una cultura a favor de la mujer”, indica.

“Esa visión feminista fue gestada por mujeres en la educación, la mayoría (de las que participaron en el Congreso Feminista) eran maestras.

“La premisa de las mujeres que convocaron al Congreso Feminista fue que la mujer dependía de su educación. Querían que esos derechos de los que habían participado en la educación se pasarán a otras mujeres.

“Todo un país se mide su igualdad, su acceso a la vida digna, en función de la educación”, expresa. “Apostarle a la educación es un principio del que deberían partir los gobiernos”.

La entrevistada narra que “cuando yo terminé la carrera le pedí a la maestra Antonia Jiménez Trava que sea mi sinodal de tesis; ella fue asesora de solo unas cinco tesis por su problema visual, se le dificultaba leer porque tenía lentes muy profundos. Cuando le planteé mi tema, ella me dijo: ‘¿Por qué no hablar sobre la condición jurídica de la mujer?’.

“Estamos hablando de 1989, 50 años después de su tesis de 1939 ‘La mujer y los derechos políticos y civiles’, en la que ella pedía que la mujer fuera tomada en cuenta como ciudadana en la Constitución de México porque ahí el ciudadano únicamente era el hombre y la mujer no tenía ese reconocimiento”.

“Tuve una plática profunda con ella, porque mi tesis iba a ser sobre la creación del Consejo de la Judicatura; la vida me trajo luego aquí (al Poder Judicial).

“Ella me decía: ‘Yo creo que hay que sacar conclusiones de qué es lo que ha pasado en México respecto a nuestra condición jurídica y qué mejor que una mujer hable de nosotras mismas’”, recuerda.

Sobre los resultados, dice que “hemos avanzado porque, cuando hice mi tesis, el Código Civil de Yucatán decía en su artículo 87, por ejemplo, que si el hombre cambia de domicilio por trabajo, por un decir a Tabasco, es obligación de la mujer seguirlo en el territorio mexicano y si se niega, es causal de divorcio. Imagínate; cuando lo leí para hacer mi tesis (en 1989) me pregunté ¿por qué me están supeditando a mi marido en un código civil, si el artículo 4 constitucional me dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley?

“Esto cambió cuando legislamos en 2013 y cambiamos a un sistema oral familiar; antes era escrito. En ese entonces encontramos contradicciones.

“Por ejemplo, los artículos 91 y 92 del Código Civil eran contradictorios; el primero establecía que la responsabilidad del hogar recae en la mujer, dejando a la pareja la decisión de llegar a un acuerdo, pero el segundo restringía a la mujer para desempeñar un empleo, profesión, industria o comercio cuando ello perjudique la obligación que le impone el artículo anterior.

“Entonces se debía entender que la mujer se hizo para su casa y la responsabilidad del hogar recae solo en ella, lo que no es acorde con el artículo 5 constitucional, que nos dice que nos podemos dedicar a la profesión que queramos”, contrasta.

“El artículo 656 del Código Civil (antiguo), de la sociedad legal, establecía que el marido puede enajenar los bienes comunes sin consentimiento de la mujer, pero ésta solo puede enajenar las alhajas y muebles de uso personal. Así que se perdía la esencia de una sociedad legal donde ambos deben tener los mismos derechos y obligaciones.

“En el 74 nos dieron la igualdad constitucional, pero en el Código Civil de Yucatán en 1989 no me la das. Nuestra ley estaba completamente desfasada de nuestra Constitución federal. Cambió en 2013, hace apenas seis años”, subraya.

“Cuando hice mi tesis, la legislación en materia penal era facultad del Estado; desde 2008 es competencia exclusiva de la Federación. En 1984 el artículo 265, referente al delito de violación, establecía que al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona de cualquier sexo se le aplicará prisión de seis a ocho años; si la persona ofendida fuera impúber, la pena será de seis a 10 años. Valíamos poco”, abunda.

Una revisión arroja que el Código Penal de Yucatán hoy sanciona la violación con prisión de seis a 20 años y el Código Penal federal, con prisión de ocho a 20 años.

Entonces ¿las mujeres que nos casamos antes de 2013 teníamos que seguir al marido, no podíamos vender bienes familiares y teníamos más desventajas en nuestras leyes?

Sí, contesta. Hoy en el Código Civil de Yucatán tenemos avances y en el Poder Judicial aplicamos los precedentes obligatorios, tratamos de que todo eso ya no suceda.

Si vamos a comunidades de Chihuahua y Oaxaca, ahí las mujeres aún son para seguir al marido en las buenas y en las malas.

¿Qué pendientes nos faltan?

Nos falta educar a la sociedad a respetar y ver los derechos míos igual a los derechos del otro. Como mujer tengo los mismos derechos que el hombre a vivir una vida sin violencia y a una vida digna en todos los ámbitos, familiar, laboral, social, porque las mujeres nacimos libre en esencia y debemos permanecer con esa libertad.

Si la ley establece que la mujer es igual que el hombre, no tengo que vivir con la zozobra de que soy menos y mis derechos son menos y van a ser violentados, subraya.

La legislación día a día va cubriendo esos vacíos donde la mujer todavía es vulnerable. No se ha hecho todo, pero hay avances relevantes, afirma.

Como ejemplos, menciona que en 2008 se promulgó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Yucatán, abrogada por una nueva que lleva el mismo nombre el 1 de abril de 2014.

En 2016 entró en vigor la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.

El artículo 2 de la Constitución de Yucatán prohíbe la discriminacion en razón de género, abunda.

Tenemos el andamiaje jurídico en Yucatán para que la mujer pueda llegar a esa vida digna, enfatiza.— Flor de Lourdes Estrella Santana

