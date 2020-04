“El sector pesquero está naufragando”

Denuncian que “se hunde en el mar de la apatía”

PROGRESO.— La industria pesquera está al borde del colapso económico por falta de apoyo del gobierno federal, pues por un lado les piden mantener la plantilla laboral en las congeladoras y la flota pesquera, pero no hay respuesta a sus peticiones de financiamiento, expresa Manuel Sánchez González, presidente de Armadores Pesqueros de Yucatán, que agrupa a dueños de las 550 naves escameras de la flota mayor.

Lo que pide el sector pesquero local, puntualiza, no el dinero a fondo perdido, sino créditos blandos, financiamiento para mantener la plantilla laboral en las congeladoras, astilleros, fábricas de hielo y barcos.

“No todos los empresarios pesqueros requieren de financiamiento, hay empresas que aún pueden sostener sus plantas y enviar a sus barcos a pescar, pero hay armadores que son dueños de dos o tres barcos que no cuentan con los recursos económicos para avituallar sus embarcaciones y dar anticipos de viaje a los pescadores”, precisa.

“Esos pequeños empresarios pesqueros son los que están desesperados, están ya por quebrar y amarrar sus barcos en los muelles, donde se destruirán porque no podrán salir a pescar por falta de financiamiento”.

“Los armadores que tienen dos o tres barcos, en su desesperación, están pensando en hipotecar sus casas o vender una nave para avituallar las otras y enviarlas a pescar, pero en la situación que se atraviesa por la falta de mercado, bajos precios y poca captura, lo más seguro es que no recuperen la inversión, pierdan sus barcos, sus casas, en fin, su patrimonio”, advirtió.

Manuel Sánchez denuncia que el sector pesquero “abandonado por el gobierno federal está naufragando”, se comienza a hundir en el mar de la apatía, desidia e interés de la Federación para apoyar a un importante sector productivo como es la pesca. “Todo parece indicar que lo que buscan las autoridades federales es que la industria pesquera se vaya a pique”.

Citó como ejemplo de falta de apoyo al sector pesquero el caso del diésel marino, que aunque ya se aprobó, no se está dando y eso afecta a los barcos porque se tiene que hacer fuerte inversión en la compra de combustible para que salgan a pescar.

No puede ser, continuó, que todo el peso de la responsabilidad en la industria pesquera solo recaiga en los empresarios, gobiernos municipal y estatal, mientras que el gobierno federal solo está pensando en que se apruebe la Ley de Amnistía y votar para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sánchez González considera que lo que pasa en México es increíble, el gobierno federal tiene abandonado al sector empresarial, pide (a los empresarios) que paguen los sueldos y mantengan los empleos, pero (el gobierno federal) no da nada.

“Hay que recalcar que mientras en todos los países, los gobiernos federales están sentados con empresarios viendo cómo apoyar a los trabajadores en esta pandemia, en México las autoridades federales están sin hacer nada”, comentó.

En opinión de Manuel Sánchez, el abandono del sector empresarial le saldrá muy caro al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando quiera mantener con una pírrica mensualidad a millones de desempleados.

El líder pesquero pide que el presidente acepte la parte de la responsabilidad que le corresponde en esta emergencia, que no la evada, pues no es experto, aunque no tiene porque serlo, pero debe escuchar a quienes si lo son (expertos), y escuchar menos a los de su entorno político.

Manuel Sánchez señala que ya son casi tres meses que la industria pesquera atraviesa por crítica situación, han sido dos meses de la veda del mero, se desplomaron las ventas al extranjero, las exportaciones están suspendidas, hay riesgo que los dueños de dos o tres barcos pierdan su patrimonio, “es urgente el financiamiento para esos pequeños empresarios para que sigan trabajando”.— GABINO TZEC VALLE

